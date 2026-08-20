Παρατείνονται έως 3 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη

Στο πλαίσιο των μέτρων, οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή, επιτρέπονται εντός Κρήτης, ενώ για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά μέσα στην ίδια περιφερειακή ενότητα.

Παρατείνονται από αύριο, 21 Αυγούστου, έως και τις 3 Σεπτεμβρίου, τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, το νησί παραμένει μέχρι σήμερα ελεύθερο από τη νόσο, ωστόσο η αύξηση των κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού, οδηγούν την Περιφέρεια στην παράταση των περιορισμών.

Στο πλαίσιο των μέτρων, οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή, επιτρέπονται εντός Κρήτης, ενώ για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά μέσα στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Επιτρέπονται επίσης οι μετακινήσεις για αλλαγή χειμερινού βοσκότοπου, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, απαγορεύεται η ανάμειξη ζώων από διαφορετικές εκτροφές, ενώ όλες οι μετακινήσεις πρέπει να γίνονται με τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά και πιστοποιημένα, απολυμασμένα οχήματα.

Τα ζώα που μετακινούνται προς νέα εκτροφή παραμένουν σε καραντίνα 21 ημερών. Παραμένει επίσης σε ισχύ η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η Περιφέρεια καλεί τους κτηνοτρόφους να εφαρμόζουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, με έμφαση στην απολύμανση, τον περιορισμό των επισκέψεων στις εκτροφές, την απομόνωση ύποπτων ή νεοεισερχόμενων ζώων και την καθημερινή παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, ζητείται αυξημένη επαγρύπνηση και από σφαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς, επιχειρήσεις ζωοτροφών και ιδιώτες κτηνιάτρους, καθώς όπως σημειώνεται, η έγκαιρη αναγνώριση και αναφορά ύποπτων περιστατικών θεωρείται κρίσιμη για να παραμείνει η Κρήτη εκτός της ζώνης εξάπλωσης της νόσου. Τα μέτρα θα επανεκτιμηθούν στις 3 Σεπτεμβρίου, ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ