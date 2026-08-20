Εμπορική συμφωνία Ελβετίας - Κίνας για αδασμολόγητες εξαγωγές

Εμβληματικά εξαγωγικά προϊόντα όπως ρολόγια, φαρμακευτικά προϊόντα και όργανα ακριβείας μπορούν να εισέρχονται στην Κίνα εντελώς αφορολόγητα.

Σε εμπορική συμφωνία κατέληξαν Ελβετία και Κίνα που καταργεί σχεδόν το σύνολο των δασμών στις ελβετικές εξαγωγές, καθώς το Πεκίνο προσπαθεί να ενισχύσει τους δεσμούς του με την Ευρώπη εν μέσω της «αντιπαλότητας» με τις ΗΠΑ για την παγκόσμια κυριαρχία.

Η συμφωνία εξασφαλίζει αδασμολόγητη μεταχείριση για το 99,8% των σημερινών εξαγωγών στην Κίνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελβετίας. Επιπλέον, οι Ελβετοί επενδυτές θα αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στην κινεζική αγορά.

Πρόκειται για μία θετική είδηση για την Ελβετία εν μέσω των συνεχιζόμενων κινδύνων που αντιμετωπίζει εξαγωγικά προσανατολισμένη οικονομία της από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ. Η ελβετική κυβέρνηση κατέληξε σε μια προκαταρκτική συμφωνία με την Ουάσινγκτον που περιορίζει τους δασμούς στο 15%, η οποία ωστόσο παραμένει μετέωρη, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αποφύγει να υπογράψουν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία. Το περασμένο καλοκαίρι, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε αρχικά στην Ελβετία δασμό 39%, ο οποίος ήταν ο υψηλότερος μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Σύμφωνα με τους όρους της νέας συμφωνίας, εμβληματικά εξαγωγικά προϊόντα όπως ρολόγια, φαρμακευτικά προϊόντα και όργανα ακριβείας μπορούν να εισέρχονται στην Κίνα εντελώς αφορολόγητα.

Η Κίνα είναι ο τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελβετίας μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, με τις διμερείς εξαγωγές να ανέρχονται σε περίπου 34 δισ. ελβετικά φράγκα (43 δισ. δολάρια) το 2025.

Ο υπουργός Εμπορίου της Κίνας, Wang Wentao, και ο Πρόεδρος της Ελβετίας, Guy Parmelin, αντάλλαξαν χειραψία την Πέμπτη για τη νέα συνθήκη, η οποία ήρθε έπειτα από χρόνια διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που ίσχυε από το 2014. Η προηγούμενη συμφωνία απαλλάσσει σχεδόν όλες τις κινεζικές πωλήσεις προς την Ελβετία από δασμούς, αλλά περιλάμβανε μόνο περίπου το ήμισυ των ελβετικών εξαγωγών προς την Κίνα.

Η Κίνα συμφώνησε επίσης σε αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, στο πλαίσιο ενός αναθεωρημένου κεφαλαίου της συμφωνίας που αφορά τη βιωσιμότητα. Οι Ελβετοί ανέφεραν επίσης ότι η Κίνα συμφώνησε, για πρώτη φορά σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, να συμπεριληφθεί αναφορά στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η επίσημη υπογραφή της νέας συνθήκης έχει προγραμματιστεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, μετά την οποία θα ακολουθήσουν οι εγχώριες διαδικασίες έγκρισης.