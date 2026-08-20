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Πυροσβεστική: 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

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Πυροσβεστική: 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα
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Η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα, οι οποίες , όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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tags:
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
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