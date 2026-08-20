Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο νότιο Περού

Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών ταρακούνησε σήμερα το νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (Instituto Geofísico del Perú / IGP). Ο σεισμός σημειώθηκε στη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 21:00 στην Ελλάδα), το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το IGP.

Τo ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφεραν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Σύμφωνα με εικόνες που μεταδίδει η περουβιανή τηλεόραση, βράχοι αποκολλήθηκαν από λόφους που περιβάλλουν την Κορακόρα, μια πόλη περίπου 10.000 κατοίκων στην επαρχία Παρινακότσας της περιφέρειας Αγιακούτσο. Η συγκεκριμένη πόλη είναι η πιο κοντινή στο επίκεντρο.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο δήμαρχος Γιόνι Οδόν αφηγήθηκε πως οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους και εξέφρασε τη ελπίδα οι ζημιές να είναι περιορισμένες.

Ο σεισμός έγινε αισθητός κυρίως στις νότιες περιφέρειες της χώρας - Κούσκο, Αρεκίπα, Ίκα και Απουριμάκ - ενώ έγινε αντιληπτός ακόμη και στην πρωτεύουσα Λίμα, που βρίσκεται σε απόσταση 800 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ