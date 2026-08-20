Ήπιες διακυμάνσεις για τον χρυσό με το βλέμμα σε Fed και ομόλογα

Ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 0,1% στα 4.516,19 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας διολισθήσει έως και τα 4.450,08 δολάρια.

«Μάζεψε» απώλειες την Πέμπτη ο χρυσός καθώς οι πρoσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια αντιστάθμισαν τις ανησυχίες για υψηλότερο πληθωρισμό λόγω της νέας αύξησης στις τιμές του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 0,1% στα 4.516,19 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας διολισθήσει έως και τα 4.450,08 δολάρια καθώς απομακρύνθηκε από το υψηλότερο επίπεδο από τις 2 Ιουνίου που «χτύπησε» ενδοσυνεδριακά. Τα futures του χρυσού διαμορφώθηκαν υψηλότερα κατά 0,6% στα 4.571,4 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι απώλειες περιορίστηκαν αφότου ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επαναγορά ομολόγων άνω των 4 δισ. δολαρίων.

Την Τετάρτη, ο χρυσός έκανε άλμα άνω του 4% ενώ το αμερικανικό δολάριο και οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν απότομα μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών ότι υπερδιπλασιάσει τις επαναγορές ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας.

Παράλληλα, τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιούλιου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ανέδειξαν τις ανησυχίες ορισμένων αξιωματούχων για τον πληθωρισμό και έδειξαν ότι αρκετοί αξιωματούχοι παρέμεναν ανοιχτοί σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Οι επενδυτές τιμολογούν επί του παρόντος πιθανότητα 67,4% η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι ενισχύθηκε1,9%, στα 68,16 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα έκλεισε σχεδόν αμετάβλητη στα 1.824,72 δολάρια, ενώ το παλλάδιο διολίσθησε κατά 0,1%, στα 1.330,74 δολάρια.