Υψηλό άνω των 3 εβδομάδων για το πετρέλαιο με κερδοφόρο 5 στα 5

Τόσο το WTI όσο και το διεθνές σημείο αναφοράς έφτασαν στις υψηλότερες τιμές τους από τις 24 Ιουλίου και σημείωσαν άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Σε υψηλό τριών και πλέον εβδομάδων αναρριχήθηκε το πετρέλαιο την Πέμπτη με «πράσινο 5x5», αφού ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για αντίποινα εναντίον των χωρών που υποστηρίζουν το Ιράν, στην τελευταία του προσπάθεια να επιλύσει έναν πόλεμο που κρατά εδώ και έξι μήνες, θέτοντας σε αδιέξοδο πολλά εκατ. βαρέλια «μαύρου χρυσού» της Μέσης Ανατολής.

Τα futures του αργού Brent ενισχύθηκαν 2,20 δολάρια ή 2,4%, στα 93,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate παράδοσης Σεπτεμβρίου κέρδισαν 2,33 δολάρια στα 88,16 δολάρια το βαρέλι. Τόσο το WTI όσο και το διεθνές σημείο αναφοράς έφτασαν στις υψηλότερες τιμές τους από τις 24 Ιουλίου και σημείωσαν άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Ο Τραμπ απείλησε με «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα» κατά της Τεχεράνης, προειδοποιώντας για συνέπειες για οποιαδήποτε χώρα παρέχει «οποιαδήποτε μορφή σανίδας σωτηρίας στο Ιράν». Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα «για να συζητήσουμε ακριβώς τι πρόκειται να κάνουμε».

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε πριν από σχεδόν έξι μήνες, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν. Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και οι ιρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή έχουν διαταράξει δραματικά τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου διεθνώς.

«Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν υψηλές, αφήνοντας περιθώρια για περαιτέρω διαταραχές του εφοδιασμού», τόνισε ο Τζιοβάνι Σταουνόβο, αναλυτής της UBS. «Οι χαμηλότερες εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή σφίγγουν για άλλη μια φορά την αγορά». Οι απειλές Τραμπ κατά των χωρών που βοηθούν το Ιράν θα μπορούσαν να γίνουν ένα ευαίσθητο θέμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, καθώς το Πεκίνο είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ιρανικού αργού πετρελαίου, εκτίμησε ο Άλεξ Χοντς, αναλυτής ενέργειας στην StoneX.

Η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμεινε αμετάβλητη την Τετάρτη, πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα. Πριν από τον πόλεμο του Ιράν, το 1/5 της παγκόσμιας κατανάλωσης διακινούνταν μέσω της πλωτής οδού. Τέλος, τα αποθέματα ντίζελ και πετρελαίου θέρμανσης στις ΗΠΑ, μειώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, όμως, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν απροσδόκητα κατά 4,4 εκατ. βαρέλια.