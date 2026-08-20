Η Νορβηγία αναβαθμίζει τη νεοσύστατη ταξιαρχία της στην Αρκτική

«Θα απαντήσουμε σε κάθε απειλή και επίθεση εναντίον της Νορβηγίας και του ΝΑΤΟ. Θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό», τόνισε εμφατικά ο νορβηγός υπουργός Άμυνας.

Η Νορβηγία αναβάθμισε σήμερα τη νεοσύστατη ταξιαρχία της στην Αρκτική, σε άλλη μια κίνηση από χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ να θωρακιστεί αμυντικά εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η Ταξιαρχία Φίνμαρκ, η οποία συγκροτήθηκε πέρυσι, είναι η δεύτερη ταξιαρχία του νορβηγικού στρατού και η πρώτη που δημιουργήθηκε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Αμφότερες οι ταξιαρχίες έχουν το στρατηγείο τους στον Αρκτικό Κύκλο.

Η Νορβηγία, όπως κι άλλες σκανδιναβικές χώρες, έχει αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της αξίωσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δαπανήσουν περισσότερα οι Ευρωπαίοι για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων τους. Η Νορβηγία είναι μεταξύ των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, σε ποσοστό του ΑΕΠ, επενδύοντας φέτος το 3,17% από 1,5% το 2014.

Πρωταρχικό μέλημα της Ταξιαρχίας Φίνμαρκ ήταν μέχρι τώρα η επιτήρηση και οι περιπολίες στα σύνορα - μήκους 198 χιλιομέτρων - με τη Ρωσία. Ενισχύθηκε με τάγμα πυροβολικού, πυροβολαρχία συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και λόχο διαβιβάσεων, ώστε να είναι σε θέση να πλήττει στόχους σε απόσταση 40 χιλιομέτρων ή να συντονίζει επιθέσεις από αεροσκάφη και πλοία νορβηγικών και ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων.

«Θα απαντήσουμε σε κάθε απειλή και επίθεση εναντίον της Νορβηγίας και του ΝΑΤΟ. Θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό», τόνισε εμφατικά ο νορβηγός υπουργός Άμυνας Τόρε Σάντβικ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Από την πλευρά του, ο ταξίαρχος Τζον Όλαφ Φούγκλεμ έκανε λόγο για σημαντική αναβάθμιση της ισχύος πυρός, μιλώντας στο Reuters από το στρατηγείο της Ταξιαρχίας Φίνμαρκ, το οποίο απέχει περίπου 180 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ