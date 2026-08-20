Χρηματιστήριο: Οριακά κέρδη με αδύναμο τζίρο

Μικρά κέρδη για τον Γενικό Δείκτη, εν μέσω επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές και με φόντο τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ξεχώρισε η άνοδος των Optima, Credia και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

Σε μια συνεδρίαση με τζίρο στα 200 εκατ. ευρώ, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κατάφερε να αντιδράσει ανοδικά μετά από ένα πτωτικό διήμερο. Ωστόσο, εν μέσω επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές, και με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν σε… ανηφόρα, η αντίδραση στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών δεν ήταν αρκετή για να επιστρέψει η αγορά πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Η ειδησεογραφία από τη Μέση Ανατολή εξακολουθεί, προς το παρόν, να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις αγορές. Ωστόσο, όσο δεν διαμορφώνεται σαφής κατεύθυνση στη σύγκρουση, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο, δύσκολα η αγορά θα ξεφύγει από τη θερινή ραστώνη και τη χαμηλή δραστηριότητα. Πιθανότατα θα χρειαστούν εξελίξεις πραγματικά καθοριστικής σημασίας ώστε να υπάρξει ουσιαστικός λόγος για αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων.

Πάντως η τιμή του Brent συνέχισε και σήμερα ανοδικά, φθάνοντας μάλιστα να διαπραγματεύεται ακόμα και πάνω από τα 94,5 δολάρια το βαρέλι.

Σε ό,τι αφορά τις αγορές ομολόγων, ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι η ανακοίνωση του αμερικανικού ΥΠΟΙΚ έφερε μεν μια άμεση αντίδραση της αγοράς, και παρόλο που τα παλαιότερα και λιγότερο ρευστά μακροπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα αναμένεται να ωφεληθούν, οι πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις είναι λιγότερο ξεκάθαρες. Καθώς οι επαναγορές πρέπει να χρηματοδοτηθούν είτε με διαθέσιμα είτε μέσω της έκδοσης εντόκων γραμματίων, οδηγούν σε μείωση της σταθμισμένης μέσης διάρκειας του αμερικανικού χρέους, με αποτέλεσμα το αμερικανικό Δημόσιο να χρειάζεται να αναχρηματοδοτεί συχνότερα τις υποχρεώσεις του και να είναι περισσότερο εκτεθειμένο σε ενδεχόμενη άνοδο των επιτοκίων.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες σημείνωναν ήπιες απώλειες, με τον DAX στη Φρανκφούρτη και τον CAC στο Παρίσι να υποχωρούν περί του 0,40%-0,50% και τον βρετανικό FTSE100 να παραμένει σχεδόν αμετάβλητος.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.599,44 μονάδες με άνοδο 0,23%. Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 0,39% στις 3.034,75 μονάδες.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν η Optima Bank (+5,34%) και η CrediaBank (+3,49%). Με μικρότερη άνοδο ακολούθησαν οι μετοχές των Eurobank (+0,68%), Τρ. Πειραιώς (+0,50%), Alpha Bank (+0,41%) και Τράπεζα Κύπρου (+0,19%). Στον αντίποδα, η Εθνική υποχώρησε 0,80% στα 16,20 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,5:1 με 65 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 44 σε αρνητικό και 42 αμετάβλητους.

Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 199 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός τζίρος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθε σε 88,65 εκατ. ευρώ. Στα 22,39 εκατ. ευρώ η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, πέραν των τραπεζών, τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενισχυμένη 2,70% στα 44,82 ευρώ, και ακολούθησαν οι ElvalHalcor (+1,92%), Metlen (+1,46%) και Aegean (+1%). Ανοδικά έκλεισαν επίσης οι Helleniq Energy (+0,99%), ΔΑΑ (+0,58%), ΟΤΕ (+0,45%), Motor Oil (+0,26%), Aktor (+0,20%), Lamda Development (+0,15%) και Τιτάν (+0,10%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Viohalco (-1,38%) και ακολούθησαν οι Coca-Cola HBC (-1,14%) και ΔΕΗ (-1,09%). Με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν οι ΕΥΔΑΠ (-0,51%), Allwyn (-0,50%), Cenergy (-0,36%) και Jumbo (-0,23%).