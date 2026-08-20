Μειώθηκαν κατά 6.000 οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μία μέτρηση για τον αριθμό των ανθρώπων που ήδη λαμβάνει επίδομα ανεργίας, αυξήθηκαν σε 1,8 εκατ. την περασμένη εβδομάδα.

Υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ παραμένοντας κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και υποδεικνύοντας λιγότερες απολύσεις στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν κατά 6.000 στις 206.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εργασίας. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών του Bloomberg έκανε λόγο για 210.000 αιτήσεις.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μία μέτρηση για τον αριθμό των ανθρώπων που ήδη λαμβάνει επίδομα ανεργίας, αυξήθηκαν σε 1,8 εκατ. την περασμένη εβδομάδα.

Η τελευταία μέτρηση έρχεται αφότου οι αιτήσεις είχαν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1969, στις 189.000, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουλίου.

Οι εργοδότες στις ΗΠΑ φέτος παρουσιάζονται επιφυλακτικοί τόσο στις απολύσεις όσο και στις προσλήψεις, με αποτέλεσμα η αγορά εργασίας να παραμένει σχετικά σταθερή για όσους έχουν εργασία, αλλά να αποτελεί πρόκληση για όσους προσπαθούν να βρουν δουλειά.