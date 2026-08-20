O Μαρκ Ζούκερμπεργκ αγόρασε κάστρο του 19ου αιώνα στην Ιρλανδία

Το Κάστρο Strancally χτίστηκε το 1827 και ανακαινίστηκε εκτενώς το 2003, σύμφωνα με το κρατικό αρχιτεκτονικό αρχείο.

Ένα κάστρο γοτθικού στυλ του 19ου αιώνα στη νοτιοδυτική Ιρλανδία με θέα στον ποταμό Blackwater αγόρασε ο CEO της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Επιπλέον, το κάστρο βρίσκεται σε απόσταση 200 χλμ. από την ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας στο Δουβλίνο.

Το Κάστρο Strancally χτίστηκε το 1827 και ανακαινίστηκε εκτενώς το 2003, σύμφωνα με το κρατικό αρχιτεκτονικό αρχείο. Προηγούμενος ιδιοκτήτης του ήταν ο Βρετανός επιχειρηματίας Μάικλ Άλεν-Μπάκλεϊ και η σύζυγός του Τζιανκάρλα, μέλος της οικογένειας Φόρτε, γνωστής για τα πολυτελή ξενοδοχεία στη Βρετανία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η συναλλαγή δεν περιλαμβάνεται στο ιρλανδικό κρατικό μητρώο τιμών ακινήτων. Η εφημερίδα Irish Times, η οποία αποκάλυψε πρώτη την αγορά, εκτίμησε ότι η αξία του ακινήτου ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Εκπρόσωπος του Ζούκερμπεργκ δήλωσε πως εκείνος και η οικογένειά του είναι «ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν αυτήν την ιστορική κατοικία και ανυπομονούν να περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία».

Η Meta απασχολεί περίπου 1.500 υπαλλήλους στην Ιρλανδία, όπου αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν την ευρωπαϊκή τους έδρα, εν μέρει λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της χώρας.