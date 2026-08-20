Βραχυπρόθεσμη η «ανακούφιση» στην αγορά ομολόγων από την απόφαση Μπέσεντ

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου των ΗΠΑ σκαρφάλωσε επτά μονάδες βάσης στο 5,26% ενώ ο 10ετές τίτλος άγγιξε το 4,71%.

Διέγραψαν όλα τα κέρδη που είχαν καταγράψει τα αμερικανικά ομόλογα μετά το σχέδιο του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ να αυξήσει τις επαναγορές κρατικού χρέους μακράς διάρκειας, σε μία αντίδραση που σύμφωνα με αναλυτές δείχνει ότι οι επενδυτές θεωρούν το μέτρο απλώς μια βραχύβια λύση για τον περιορισμό του κόστους δανεισμού.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου σκαρφάλωσε υψηλότερα κατά επτά μονάδες βάσης σήμερα, στο 5,26%, με επαναφορά στα επίπεδα που επικρατούσαν λίγο πριν από την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών μία ημέρα νωρίτερα. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς τίτλου άγγιξε το 4,71%, μόλις λίγο κάτω από το υψηλότερο επίπεδό της από τις αρχές του 2025.

Από τη Franklin Templeton έως τη Nomura, η θετική επίδραση της ανακοίνωσης -η οποία μεταδόθηκε και στις παγκόσμιες αγορές- αναμενόταν να είναι περιορισμένη. Τα επιτόκια στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κινήθηκαν οριακά υψηλότερα σήμερα, παραμένοντας κοντά στα πολυετή υψηλά που είχαν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες.

«Υπάρχει ένας συγχρονισμός δυνάμεων που συνηγορεί υπέρ υψηλότερων αποδόσεων και πιο απότομων καμπυλών καθώς οι μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες αντιμετωπίζουν όλες δημοσιονομικές πιέσεις και επίμονο πληθωρισμό. Δεν μπορώ να δω το μακροπρόθεσμο άκρο να προσελκύει ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση, όσο αυτές οι δυνάμεις εξακολουθούν να επικρατούν» υπογράμμισε ο Άντριου Κανομπί, διευθυντής στον τομέα σταθερού εισοδήματος της Franklin Templeton.

Σύμφωνα με το Bloomberg, oι κινήσεις αναδεικνύουν τον σκεπτικισμό σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων μέτρων, βάσει των οποίων το ΥΠΟΙΚ θα αυξήσει τουλάχιστον στο διπλάσιο το μέγεθος των πράξεων επαναγοράς για την παροχή ρευστότητας σε τίτλους διάρκειας από 10 έως 30 έτη. «Η αγορά δεν αποδέχεται πλήρως το αφήγημα ότι ο Μπέσεντ μπορεί αξιόπιστα να διατηρήσει υπό έλεγχο τις αποδόσεις στο μακροπρόθεσμο άκρο», τόνισε ο Χάουαρντ Ντου, στρατηγικός αναλυτής της TD Securities στη Νέα Υόρκη.