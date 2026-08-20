Η IPO της Anthropic μπορεί να ξεπεράσει το ρεκόρ της SpaceX

Η Anthropic αναμένει να φτάσει ή και να ξεπεράσει το μέγεθος της αρχικής δημόσιας εγγραφής (IPO) - ρεκόρ της SpaceX, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εταιρεία εξετάζει τα οικονομικά δεδομένα ενόψει πιθανής δημόσιας κατάθεσης των σχετικών εγγράφων ακόμη και στα τέλη Αυγούστου.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς της Anthropic, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της, ενδέχεται να αλλάξουν, ανέφεραν οι πηγές.

Η εξέλιξη αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία οι κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μετασχηματίζουν την αγορά τεχνολογικών επενδύσεων. Τον Μάιο, η εταιρεία που αναπτύσσει το Claude, συγκέντρωσε 65 δισ. δολάρια, με αποτίμηση 965 δισ. δολαρίων, υψηλότερη από τα 852 δισ. δολάρια της OpenAI τον Μάρτιο.

Παρά το γεγονός πως η Anthropic κατέγραψε λειτουργικά έσοδα άνω των 11,5 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, παρουσίασε καθαρή ζημία σχεδόν 42 δισ. δολαρίων το 2025, αριθμός που αντιπροσωπεύει περίπου πενταπλάσια αύξηση σε σχέση με τα περίπου 8,3 δισ. δολάρια του προηγούμενου έτους,.

Η Anthropic φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να πραγματοποιήσει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο πριν από την OpenAI, η οποία πλέον στοχεύει σε εισαγωγή το 2027, σύμφωνα με το Bloomberg. Και οι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει εμπιστευτικά τις αιτήσεις τους για τις αντίστοιχες εισαγωγές τους στο χρηματιστήριο.