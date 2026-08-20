ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: Ξεκάθαρη η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο

«Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο». Σκληρή απάντηση της Αθήνας στην τουρκική προκλητικότητα.

«Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση» απαντά το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις αιτιάσεις της Άγκυρας για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο» διαμηνύει το ΥΠΕΞ, τονίζοντας πως η χθεσινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών.

«Η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ελληνικού υπ. Εξωτερικών.

Χατζηβασιλείου: Η τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα

«Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN το πρωί της Πέμπτης. Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι το υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε στις ανακοινώσεις της Άγκυρας, από την πρώτη στιγμή με σαφή δήλωση, στην οποία αποτυπώνονται τεκμηριωμένα οι εθνικές θέσεις.

Έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι το προσεχές διάστημα το ΥΠΕΞ θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες, στο κατάλληλο επίπεδο. Ο υφυπουργός επανέλαβε τη θέση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων.

Αναφερόμενος στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, εξήγησε ότι είναι παράνομα για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι εκτείνονται σε διεθνή ύδατα, όπου καμία χώρα δεν μπορεί μονομερώς να δημιουργεί προστατευόμενες ζώνες εκτός χωρικών υδάτων χωρίς συνεννόηση με τις όμορες χώρες και χωρίς τήρηση του Διεθνούς Δικαίου. Δεύτερον, διότι εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, πράγμα που δεν επηρεάζει νομικά τα ελληνικά δικαιώματα.

«Δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, υπενθύμισε ότι έρχονται ως παράνομη απάντηση στις νόμιμες κινήσεις της Ελλάδας με τα Θαλάσσια Πάρκα και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που σχεδιάστηκαν με βάση το Διεθνές Δίκαιο και με τη σφραγίδα της Ε.Ε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι τα «ήρεμα νερά» δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για να μπορέσουν οι δύο χώρες να βρουν κοινό τόπο συνεννόησης.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα αλλάζει θέσεις ή κάνει πίσω στον σχεδιασμό της. Το αντίθετο», σημείωσε. Ο υφυπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση. «Δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά.