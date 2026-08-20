Σε χαμηλό σχεδόν 3 εβδομάδων οι ευρωαγορές με πτωτικό 7x7

Πιέσεις από το ράλι πετρελαίου και την πρόσκαιρη ανάκαμψη των ομολογιακών αποδόσεων. Κατρακύλα για JD Sports και άλμα για Novonesis.

Δεν έχει φρένο η πτώση των ευρωαγορών που με το «κόκκινο 7 στα 7» διολίσθησαν σε χαμηλό σχεδόν 3 εβδομάδων (από 3 Αυγούστου) την Πέμπτη, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου τροφοδότησαν ανησυχίες για την προσφορά και τον πληθωρισμό που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τα βλέμματα να στρέφονται και στη προσωρινή ανάκαμψη των ομολογιακών αποδόσεων διεθνώς μετά από παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,11% στις 650,35 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 διολίσθησε 0,37% στις 6.420 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έχασε 0,42% στις 26.091 μονάδες καθώς το κόστος δανεισμού σκαρφάλωσε σε υψηλό 15 ετών, με αυξημένες ανάγκες για αμυντικές δαπάνες, αν και η Bundesbank εκτιμά πως η ανάκαμψη φτάνει.

Ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,57% στις 8.453 μονάδες ενώ Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,04% στις 10.748 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κέρδισε 0,09% στις 52.665 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 απώλεσε 0,15% στις 19.818 μονάδες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για οικονομικές συνέπειες σε βάρος κάθε χώρας που θα παράσχει «οποιασδήποτε μορφής σανίδα σωτηρίας στο Ιράν».

Στο ταμπλό, οι μετοχές ενέργειας κατέγραψαν άνοδο 0,91%, ακολουθώντας τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, καθώς το αργό Brent κερδίζει 2% και διαπραγματεύεται περίπου στα 93 δολάρια ανά βαρέλι. Οι μετοχές ταξιδιών και αναψυχής αποδυναμώθηκαν 0,57%, καθώς το ράλι του «μαύρου χρυσού» προκάλεσε γενικευμένες ανησυχίες για το κόστος των καυσίμων.

Οι σουηδικοί τίτλοι πρόσθεσαν 0,45% αφού η Riksbank άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο 1,75%, όπως αναμενόταν, δεδομένου του υποτονικού πληθωρισμού. Το ενεργειακό σύστημα της Σουηδίας σε μεγάλο βαθμό είναι απαλλαγμένο από ορυκτά καύσιμα, ενώ η κεντρική τράπεζα έδωσε το σήμα ότι είναι έτοιμη να αυστηροποιήσει την νομισματική πολιτική της εάν οι πιέσεις στις τιμές επιταχυνθούν.

Η JD Sports σημείωσε τη χειρότερη επίδοση με βουτιά 14,32%, αφού η βρετανική εταιρεία λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών υποβάθμισε τις προοπτικές κερδών της μετά από μια απότομη πτώση των πωλήσεων του δεύτερου τριμήνου, ιδίως στη Βόρεια Αμερική. Η Novonesis έκανε ράλι 9,65%, αφότου η δανέζικη εταιρεία βιολύσεων ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, αναθεώρησε επί τα βελτίω τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και ανακοίνωσε επαναγορά μετοχών.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κινήθηκε για να στηρίξει την αγορά ομολόγων αυξάνοντας τις αγορές μακροπρόθεσμου χρέους, αφού οι αποδόσεις ανέβηκαν σε πολυετή υψηλά. Οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων δέχτηκαν πιέσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για την αύξηση του δημόσιου χρέους, με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ να αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για επαναγορές ομολόγων άνω των 4 δισ. δολαρίων ανά έκδοση, με τις αποδόσεις ωστόσο να «τσιμπάνε» εκ νέου.

«Είναι πραξικόπημα ομολόγων επειδή μια τόσο απροσδόκητη κίνηση αλλάζει πραγματικά τη δομή των ΗΠΑ σε ωριμότητα και διάρκεια», τόνισε η Ίπεκ Οζκαρντέσκαγια, ανώτερη αναλύτρια στην Swissquote. Σύμφωνα με την ίδια, η κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ είναι πιθανό να στηρίξει τα ευρωπαϊκά ομόλογα μακροπρόθεσμα, αν και η προσοχή της αγοράς θα επιστρέψει στους βραχυπρόθεσμους κινδύνους μόλις εξασθενήσει η αρχική σπασμωδική αντίδραση. Οι σου