Walmart: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα έσοδα, αναβαθμίζει το ετήσιο guidance

Τα έσοδα ήταν 187,94 δισ. δολ. έναντι 186,77 δισ. δολ. της εκτίμησης, αυξημένα κατά 5,9% στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους.

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες οι πωλήσεις τριμήνου που ανακοίνωσε η Walmart την Πέμπτη, με τον κολοσσό του λιανεμπορίου να αυξάνει τις προοπτικές για το έτος, καθώς κατέγραψε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο ανάπτυξης του e-commerce, ενώ παράλληλα επωφελήθηκε από τις επιστροφές δασμών.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία δήλωσε ότι τα έσοδα ήταν 187,94 δισ. δολ. έναντι 186,77 δισ. δολ. της εκτίμησης της Wall Street, βάσει έρευνας αναλυτών της LSEG, αυξημένα κατά 5,9% στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους, καθώς οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκαν 23% παγκοσμίως.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν 81 σεντς, έναντι 74 σεντς της εκτίμησης.

Επίσης, οι συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,6%, μία χαμηλότερη επίδοση από την άνοδο 3,5% που ανέμενε η Wall Street, σύμφωνα με το FactSet. Αυτός είναι και ο λόγος που η μετοχή υποχωρεί σημαντικά προσυνεδριακά, άνω του 6%.

Για το τρίτο τρίμηνο που τελείωσε στις 31 Ιουλίου, η Walmart δήλωσε ότι αναμένει ότι οι καθαρές πωλήσεις θα αυξηθούν μεταξύ 3% και 3,75% και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα κυμανθούν μεταξύ 62 και 64 σεντς.

Για το έτος, προβλέπει αύξηση στις καθαρές πωλήσεις κατά 4% και 5% για το έτος, σε σύγκριση με μια προηγούμενη πρόβλεψη για ανάπτυξη μεταξύ 3,5% και 4,5%.

Η Walmart αναμένει επίσης ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη θα κυμανθούν μεταξύ 2,80 και 2,87 δολαρίων ανά μετοχή, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη μεταξύ 2,75 και 2,85 δολαρίων ανά μετοχή.

«Η επιχείρησή μας είναι ισχυρή», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Τζον Ντέιβιντ Ρέινι στο CNBC. «Νιώθουμε πραγματικά καλά για την πρόοδο που σημειώνουμε» πρόσθεσε.

Όπως δήλωσε, η εταιρεία ήταν επιλέξιμη να λάβει περίπου 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές δασμών, ενώ δεν έχει ακόμη λάβει πίσω λιγότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια από αυτό το ποσό. Ο Ρέινι τόνισε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια για να μειώσει τις τιμές για τους καταναλωτές και ότι ο αντίκτυπος θα φανεί στο τρίτο τρίμηνο.

Πρόσθεσε ότι η Walmart αναμένει επίσης να υποστεί λίγο πάνω από 2 δισ. δολ. σε «επιπρόσθετα εμπόδια κόστους που σχετίζονται με τις υψηλότερες τιμές καυσίμων φέτος».

Ο Ρέινι δήλωσε ότι η Walmart συνεχίζει να βλέπει τους καταναλωτές να πιέζονται, ειδικά με τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης. Πρόσθεσε ότι μειώνει τις τιμές σε όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου του βοδινού κρέατος.

«Ωστόσο, οι καταναλωτές εξακολουθούν να ξοδεύουν και η αύξηση των πραγματικών μισθών συμβαδίζει, και έτσι έχουν αποδειχθεί πολύ ανθεκτικοί σε αυτό το περιβάλλον», δήλωσε. «Ωστόσο, με όλα αυτά, θα θέλαμε πολύ να μπορέσουμε να μειώσουμε περισσότερο τις τιμές και να δούμε λιγότερη πίεση στα πορτοφόλια τους».