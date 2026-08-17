Νέα κέρδη 2% για πετρέλαιο με φόντο τη Μέση Ανατολή

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα στραφεί στην επίθεση αντί να βασιστεί στην άμυνα, εάν η διπλωματία με τις ΗΠΑ αποτύχει.

Διευρύνει τα κέρδη του το πετρέλαιο τη Δευτέρα μετά την ισχυρή περασμένη εβδομάδα, καθώς το Ιράν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνομιλιών για την επέκταση του μνημονίου συμφωνίας με τις ΗΠΑ, ανεβάζοντας το γεωπολιτικό θερμόμετρο.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα στραφεί στην επίθεση αντί να βασιστεί στην άμυνα, εάν η διπλωματία με τις ΗΠΑ αποτύχει.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου Western Texas Intermediate ενισχύθηκαν 1,8% στα 83,87 δολάρια ανά βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, πρόσθεσε 2% στα 90,31 δολάρια ανά βαρέλι.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα «βομβαρδίσουν» το Ομάν εάν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ.

«Αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο στην πορεία μας, θα τους ταράξουμε στους βομβαρδισμούς», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Είναι καλοί παίκτες του πόκερ, αλλά πεθαίνουν», σχολίασε ο Τραμπ στο Fox News, αναφερόμενος στον ισχυρό ιρανικό στρατιωτικό σώμα.

«Δεν έχω χρονοδιάγραμμα. Δεν βιάζομαι. Διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν εδώ και εβδομάδες χωρίς τις ΗΠΑ σχετικά με αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό» συμπλήρωσε.

«Εάν το Ομάν μπει εμπόδιο, θα τους βομβαρδίσουμε μέχρι να τους εξοντώσουμε», πρόσθεσε. Επίσης νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ επανέλαβε τη θέση των ΗΠΑ ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει να εγκαταλείψει την κατοχή πυρηνικών όπλων.

«Ο νούμερο ένα στόχος είναι, και πάντα θα είναι, ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει, με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή, πυρηνικού όπλου», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.