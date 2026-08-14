Πετρέλαιο: Κέρδη άνω του 1 δολαρίου την Παρασκευή, ισχυρή εβδομαδιαία άνοδο 5%

Κέρδη άνω του 1 δολαρίου σημείωσαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Παρασκευή λόγω επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια.

Κέρδη άνω του 1 δολαρίου σημείωσαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Παρασκευή λόγω επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια και έλλειψης προόδου σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της ηγεσίας του Ιράν.

Το πιο πρόσφατο κεφάλαιο των επιθέσεων ήταν η αναφορά των Χούθι της Υεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση εξαπολύθηκε, σύμφωνα με τους Χούθι, σε αντίποινα για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαμορφώθηκαν στα 88,52 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 1,45 δολαρίων ή 1,67%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate ολοκληρώθηκαν στα 82,40 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 1,15 δολαρίων ή 1,42%. Τα Brent και WTI σημείωσαν ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη πάνω από 5% αντίστοιχα.

«Έχουμε ένα ράλι ενόψει του Σαββατοκύριακου μετά από νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και έλλειψη προόδου σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Άντριου Λίποφ, πρόεδρος της Lipow Oil Associates.

Η «ημέρα ​της κρίσης» μπορεί να έρθει εάν η κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ παραμείνει περιορισμένη, μέσω του οποίου μπορεί να περάσει το 20% της παγκόσμιας προσφοράς, τόνισε.

«Οι τιμές του αργού πετρελαίου μπορεί να είναι 80 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο οι τιμές του ντίζελ είναι 180 δολάρια το βαρέλι και της βενζίνης 130 δολάρια το βαρέλι και αυτό είναι που πλήττει τον καταναλωτή», επισήμανε.

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν διεκδικούν τον έλεγχο του Ορμούζ, η ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω του στενού μειώθηκε κάτω από τον μέσο όρο του μήνα.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον τερματικό σταθμό Sheskharis της Ρωσίας στο λιμάνι Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας ανεστάλησαν την Παρασκευή μετά από επίθεση με drone, δήλωσαν τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.