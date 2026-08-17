Σε υψηλό 19 ετών το 30ετές αμερικανικό ομόλογο - Στο 5,31%

Η απόδοση του 10ετούς τίτλου -το κύριο σημείο αναφοράς για στεγαστικά δάνεια και χρέη πιστωτικών καρτών- πρόσθεσε 2 μονάδες βάσης υψηλότερη στο 4,724%.

«Τσίμπησαν» οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα πρακτικά της FOMC (minutes) που θα δημοσιευτούν την Τετάρτη για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed και την πιθανή μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου των ΗΠΑ, η οποία είναι συνήθως ευαίσθητη σε γεωπολιτικά γεγονότα, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης στο 5,311%, σε υψηλό από τον Ιούνιο του 2007.

Η απόδοση του 10ετούς τίτλου -το κύριο σημείο αναφοράς για στεγαστικά δάνεια και χρέη πιστωτικών καρτών- πρόσθεσε 2 μονάδες βάσης υψηλότερη στο 4,724%.

Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου των ΗΠΑ, το οποίο συνήθως αντιδρά σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις επιτοκίων της Fed, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης στο 4,182%.

Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν την Παρασκευή, μετά την απροσδόκητη πτώση των λιανικών πωλήσεων κατά 0,6% τον περασμένο μήνα, η οποία ήρθε μετά από μια σταθερή μηνιαία επιβράδυνση του δείκτη τιμών παραγωγού τον Ιούλιο.

Η Fed ψήφισε με 9 ψήφους υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων σε αμετάβλητο επίπεδο στο εύρος μεταξύ 3,50% και 3,75% για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση στις 29 Ιουλίου και 3 κατά που ζήτησαν αύξηση 25 μονάδων βάσης.