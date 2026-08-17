Στην Αθήνα η νέα πρέσβης του Ισραήλ - Ποια είναι η Πνινάτ Γιανάι

Η κα. Γιανάι είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις και σχολιάστρια στα μέσα ενημέρωσης, με εκτενή εμπειρία σε διάφορους τομείς.

Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της. Η κα. Γιανάι είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις και σχολιάστρια στα μέσα ενημέρωσης, με εκτενή εμπειρία στους τομείς του δικαίου, των επιχειρήσεων, της διπλωματίας, της δημόσιας διπλωματίας και της στρατηγικής επικοινωνίας.

Ειδικότερα, η κα. Γιανάι διορίστηκε από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ. Ο διορισμός της εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, ο τουρισμός, οι επενδύσεις, η καινοτομία, ο πολιτισμός, η ακαδημαϊκή συνεργασία και οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών.

Η Πινάτ Γιανάι είναι απόφοιτος Νομικής του Πανεπιστημίου Bar-Ilan, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο και Διεθνές Δίκαιο μέσω του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Northwestern του Σικάγου. Ως δικηγόρος έχει εξειδικευτεί σε σύνθετες υποθέσεις ποινικού δικαίου, ιδίως οικονομικού εγκλήματος, καθώς και σε δικαστικές διαμάχες, έχοντας εκπροσωπήσει πελάτες σε υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος ενώπιον δικαστηρίων σε όλο το Ισραήλ.

Παράλληλα, ίδρυσε τμήμα δωρεάν νομικής συνδρομής στη δικηγορική της εταιρεία, με στόχο την παροχή νομικής εκπροσώπησης σε άτομα που δεν είχαν επαρκή πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες, καθώς και σε γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. <εταξύ 2012 και 2020, η κα. Γιανάι εκπροσώπησε κορυφαίες ισραηλινές εταιρείες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και επιχειρήσεις στους κλάδους της κυβερνοασφάλειας, της εσωτερικής ασφάλειας και της ενέργειας, ειδικότερα στην Αφρική.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε σχέσεις με προέδρους, υπουργούς και ανώτερους αξιωματούχους, συμβάλλοντας στην προώθηση των ισραηλινών οικονομικών, αμυντικών και τεχνολογικών συμφερόντων. Στη συνέχεια ίδρυσε εταιρεία στρατηγικών συμβούλων, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλες ισραηλινές εταιρείες σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, κανονιστικού πλαισίου, επιχειρηματικής ανάπτυξης, κυβερνητικών σχέσεων, στρατηγικής επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων υψηλού επιπέδου.

Η κα. Γιανάι αποτελεί επίσης γνωστή προσωπικότητα της δημόσιας ζωής του Ισραήλ. Εμφανίζεται τακτικά ως πολιτική, αμυντική και νομική αναλύτρια σε μεγάλα ισραηλινά τηλεοπτικά μέσα και είναι δημιουργός και παρουσιάστρια της εκπομπής The Main Issue with Adv. Pninat Yanay, ενώ είναι επίσης αρθρογράφος και παρουσιάστρια podcast στην εφημερίδα Maariv, με αντικείμενο σημαντικά πολιτικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα.

Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, ίδρυσε το LOVE ISRAEL, μια ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης και δημόσιας διπλωματίας, η οποία παρέχει σε διεθνείς αξιωματούχους, διπλωμάτες και δημοσιογράφους πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και μαρτυρίες επιζώντων, συμβάλλοντας στην κινητοποίηση διεθνών εκδηλώσεων αλληλεγγύης προς το Ισραήλ.

Οι δημόσιες και φιλανθρωπικές δράσεις της περιλαμβάνουν την ίδρυση της ΜΚΟ «Children of Israel for the Children of Africa», η οποία έχει συγκεντρώσει χρηματοδότηση για την κατασκευή κατοικιών για ορφανοτροφεία στη Δυτική Αφρική. Έχει επίσης αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε παιδιά της Αφρικής.