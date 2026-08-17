Γαλλία: Μέτρα ύψους 100 εκατ. ευρώ για τους πυρόπληκτους - Αποδοκιμάστηκε ο Λεκορνί

Παρουσίασε μέτρα που θα ληφθούν για να βοηθηθούν οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη φωτιά, η οποία έκαψε σχεδόν 450 σπίτια, κτίρια και καταστήματα.

Οικονομικές ενισχύσεις κυρίως για την ανοικοδόμηση των σπιτιών που καταστράφηκαν από τις φλόγες στη μεγάλη πυρκαγιά στα τέλη Ιουλίου, η οποία έκαψε 420.000 στρέμματα δασικής γης στη νοτιοδυτική Γαλλία στα τέλη Ιουλίου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης παρουσίασε μέτρα που θα ληφθούν για να βοηθηθούν οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη φωτιά, η οποία έκαψε σχεδόν 450 σπίτια, κτίρια και καταστήματα.

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας ανοικοδόμησης των κατοικιών, ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι οι οικοδομικές άδειες για την «αντίστοιχη» ανακατασκευή των κατεστραμμένων σπιτιών θα εκδίδονται εντός ενός μήνα.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός επισήμανε ότι το συνολικό κόστος των μέτρων θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, 12 εκατομμύρια ευρώ θα αποδεσμευτούν για τις δύο πληγείσες περιοχές στη νοτιοδυτική Γαλλία, ώστε να «ξεκινήσουν οι εργασίες χωρίς καθυστέρηση». Επιπλέον, οι επιχειρήσεις των οποίων οι εγκαταστάσεις καταστράφηκαν από την πυρκαγιά θα επωφεληθούν από πλήρη απαλλαγή από ορισμένους φόρους, ενώ οι εταιρείες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές ή βρίσκονται σε ζώνες που εκκενώθηκαν θα εξαιρούνται επίσης από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Η γαλλική κυβέρνηση υποσχέθηκε επίσης να κατονομάσει τους ασφαλιστές «που δεν θα συνεργαστούν» για την αποζημίωση των θυμάτων των τεράστιων πυρκαγιών.

Αποδοκιμασίες

Νωρίτερα σήμερα ο Λεκορνί βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αποδοκιμασιών από δεκάδες κατοίκους, που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους γιατί δεν συναντήθηκε μαζί τους κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης το πρωί στην κοινότητα που έχει πληγεί περισσότερο από τη μεγάλη φωτιά, όπως διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Περίπου 200 άνθρωποι, ντυμένοι στα μαύρα, είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο της παραθαλάσσιας κοινότητας Λε Πορζ, όπου 183 σπίτια κάηκαν και άρχισαν να τον γιουχάρουν και να χειροκροτούν αποδοκιμαστικά, μόλις προσέγγισε το σημείο ένα όχημα με φιμέ τζάμια, την ώρα που είχε προγραμματιστεί η συνάντηση του Λεκoρνί με τον δήμαρχο της πόλης, Μαρσιάλ Ζανινετί.

«Πού είναι; Πού είναι;», φώναζε το πλήθος μπροστά από τις κάμερες και τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκεί.

«Θα ήταν το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει» ο πρωθυπουργός, να συναντήσει τους κατοίκους. «Είναι πραγματικά σαν να μας θεωρεί ασήμαντους», εκτίμησε ο 65χρονος συνταξιούχος Τονί Βεϊγκά.

«Δεν έχουμε απολύτως τίποτα να κρύψουμε σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων πυροπροστασίας των τελευταίων εβδομάδων», δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης, μία ώρα αργότερα, από το Μερινιάκ, κοντά στο Μπορντό, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με μέλη της κυβέρνησής του, αιρετούς αξιωματούχους και οικονομικούς παράγοντες της περιοχής.

«Υπάρχει οργή, υπάρχουν έντονα συναισθήματα, είναι απολύτως φυσιολογικό, οι άνθρωποι έχασαν τα πάντα… Όμως θέλω να δώσουμε πίσω λίγη αλήθεια και λογική σε ό,τι συνέβη», πρόσθεσε ο ίδιος, απορρίπτοντας τις «λίγες ελαφρώς συνωμοσιολογικές παρεκτροπές».

Είπε επίσης πως ζήτησε από την περιφέρεια και τους πυροσβέστες να συναντηθούν με τους πολίτες «προκειμένου να εξηγήσουν τι ακριβώς συνέβη λεπτό προς λεπτό, ώρα με την ώρα, τη φύση και την ποιότητα των μέσων που αναπτύχθηκαν, γιατί επιλέχθηκε η τάδε ή η δείνα τακτική».

Διαβεβαίωσε πως συναντήθηκε με μια συλλογικότητα οργισμένων κατοίκων και τους εξέφρασε τον «σεβασμό» του.

Χθες, το περιβάλλον του αποκάλυψε ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός είχε ήδη επισκεφθεί το Λε Πορζ το απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να κάνει «τον γύρο του δήμου» μαζί με τον δήμαρχο. Η επίσκεψη αυτή δεν είχε ανακοινωθεί και πραγματοποιήθηκε χωρίς κάμερες.

«Πέρασε χθες στα κρυφά. Πρέπει να βρισκόταν στο Καπ-Φερέ (μια πολυτελή χερσόνησο κοντά στο Λε Πορζ), γι' αυτό και άδραξε την ευκαιρία να επισκεφτεί το Λε Πορζ ως τουρίστας. Είναι αξιολύπητο», είπε ο 65χρονος άνδρας, του οποίου οι γονείς και ο αδελφός έχασαν το σπίτι τους στην πυρκαγιά.

Την 1η Αυγούστου, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας δήλωσε πως ο πόνος των πυρόπληκτων «εργαλειοποιείται από συνωμοσιολόγους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», την ώρα που ορισμένοι κάτοικοι του χωριού θεωρούν πως οι αρχές θυσίασαν τα σπίτια τους για να προστατεύσουν ευπορότερες περιοχές, όπως το Καπ Φερέ.

«Δεν θέλει να μας συναντήσει, είναι κρίμα. Θέλαμε να του πούμε διάφορα πράγματα», δήλωσε η Λουντβίν Ντορινιά, διοργανώτρια μιας συλλογικότητας πυρόπληκτων κατοίκων, που σκοπεύουν να καταθέσουν μηνύσεις για να «πάρουν απαντήσεις».

Έχοντας κάψει 420.000 στρέμματα γης, αυτή η πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο την 1η Αυγούστου είναι η μεγαλύτερη σε επιφάνεια στη Γαλλία από το 1949. Οι φλόγες έφθασαν σε απόσταση 15 χλμ από τη μητρόπολη του Μπορντό και οδήγησαν στην απομάκρυνση περισσότερων από 220.000 κατοίκων και τουριστών.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ