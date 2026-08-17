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Πυροσβεστική: 41 φωτιές το τελευταίο 24ωρο

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Πυροσβεστική: 41 φωτιές το τελευταίο 24ωρο
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Όσον αφορά την πυρκαγιά σε δασική έκταση στα 'Αγραφα Ευρυτανίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική, μετά από έρευνα στην περιοχή δεν εντοπίστηκε περιστατικό πυρκαγιάς .

Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τρεις..

Όσον αφορά την πυρκαγιά σε δασική έκταση στα 'Αγραφα Ευρυτανίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική, μετά από έρευνα στην περιοχή δεν εντοπίστηκε περιστατικό πυρκαγιάς .

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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