Το «ΝΑΤΟ» της Ανατολής γεννιέται: Θα πολεμήσουν μαζί Ριάντ, Άγκυρα και Ισλαμαμπάντ;

Η Συμφωνία της Μέκκας εγκαινιάζει μία νέα συμμαχία. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν συγκροτούν κοινή άμυνα. Το Ιράν πιέζεται, το Ισραήλ ανησυχεί και η Αμερική χάνει έδαφος.

Η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας, που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου 2026 το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία, δεν είναι ακόμη μια διπλωματική διακήρυξη σε μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες. Είναι η θεσμική αποτύπωση μιας βαθύτερης γεωπολιτικής μετατόπισης, με τις περιφερειακές δυνάμεις να επιχειρούν να πάρουν στα χέρια τους μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την ασφάλειά τους, καθώς η αξιοπιστία της αμερικανικής ομπρέλας δοκιμάζεται και η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα περίοδο αστάθειας.

Το κρίσιμο στοιχείο βρίσκεται στη βασική πρόβλεψη της συμφωνίας, βάσει της οποίας ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η δέσμευση είναι «τεχνικά ίδια» με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Υπάρχει, ωστόσο, μια ουσιώδης διαφορά, η μορφή και ο βαθμός της βοήθειας δεν είναι αυτοματοποιημένα, αλλά θα αποφασίζονται μέσω διαβουλεύσεων.

Αυτό αφήνει χώρο για πολιτικούς ελιγμούς. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργεί έναν νέο μηχανισμό συλλογικής αποτροπής σε μια περιοχή όπου η ισορροπία ισχύος μεταβάλλεται καθημερινά.

Από το Ριάντ στη Μέκκα

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η συμφωνία δεν γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου, αλλά χτίστηκε σταδιακά.

Το πρώτο θεμέλιο ήταν η Στρατηγική Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας Πακιστάν–Σαουδικής Αραβίας, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2025. Το δεύτερο ήταν ο τετραμερής μηχανισμός διαβουλεύσεων R-4, στον οποίο συμμετέχουν Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτος.

Η είσοδος της Τουρκίας μετατρέπει μια διμερή σχέση ασφαλείας σε πιθανό περιφερειακό μπλοκ.

Και αυτό έχει σημασία. Το Πακιστάν διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο και πολυάριθμες, μάχιμες ένοπλες δυνάμεις. Η Σαουδική Αραβία διαθέτει τεράστιους οικονομικούς πόρους και ενεργειακή ισχύ. Η Τουρκία διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς του ΝΑΤΟ και ολοένα πιο αυτόνομη αμυντική βιομηχανία.

Οι τρεις χώρες δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα. Δεν έχουν την ίδια αντίληψη για τις απειλές. Δεν έχουν κοινή ιστορία. Ακριβώς γι’ αυτό, η σύγκλισή τους είναι γεωπολιτικά σημαντική.

Με φόντο το Ισραήλ και το Ιράν

Η Συμφωνία της Μέκκας παρουσιάζεται επισήμως ως αμυντική και δεν κατονομάζει εχθρό. Η στρατηγική πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ πιο σύνθετη.

Από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Μέση Ανατολή έχει περάσει από την περιφερειακή ένταση σε μία αλληλουχία πολέμων. Το Ισραήλ έχει αποδείξει ότι είναι διατεθειμένο να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ πολύ πέρα από τα άμεσα σύνορά του. Επιτέθηκε στη Χαμάς στη Ντόχα και συγκρούστηκε δύο φορές με το Ιράν μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Το Ιράν, από την άλλη, απάντησε με επιθέσεις εναντίον υποδομών στον Κόλπο και με πίεση στα Στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή δεν απέδειξαν πλέον την ίδια αποτρεπτική ασφάλεια που παρείχαν επί δεκαετίες.

Εδώ βρίσκεται το στρατηγικό κενό. Η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να αγνοήσει την ιρανική απειλή. Η Τουρκία βλέπει το Ισραήλ ως ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική πρόκληση. Το Πακιστάν έχει διαφορετικές προτεραιότητες, αλλά διαθέτει στρατιωτικές δυνατότητες που κανένα από τα άλλα δύο κράτη δεν διαθέτει.

Η κοινή αποτροπή, επομένως, λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ διαφορετικών απειλών.

Η Άγκυρα αλλάζει το παιχνίδι

Η τουρκική συμμετοχή είναι ίσως η σημαντικότερη εξέλιξη. Οι σχέσεις Άγκυρας και Ριάντ έχουν μακρά ιστορία ανταγωνισμού. Μετά την Αραβική Άνοιξη, οι δύο χώρες βρέθηκαν σε αντίθετες πλευρές μιας σειράς περιφερειακών συγκρούσεων, όμως, σήμερα, η γεωπολιτική έχει αντιστρέψει τις ισορροπίες.

Η Τουρκία επιδιώκει περιορισμό της ισραηλινής επιρροής στο Λεβάντε και στη Συρία. Η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία. Το Πακιστάν χρειάζεται επενδύσεις, αγορές και στρατηγικό χώρο.

Η Μέκκα τους προσφέρει ένα πλαίσιο όπου τα συμφέροντα αυτά μπορούν να συναντηθούν. Υπάρχει όμως και μια σοβαρή αντίφαση. Η Άγκυρα και το Ριάντ δεν βλέπουν το Ιράν με τον ίδιο τρόπο. Η Τουρκία θεωρεί το Ισραήλ μεγαλύτερη απειλή. Η Σαουδική Αραβία βλέπει πρωτίστως την Τεχεράνη. Εάν μια κρίση απαιτήσει πραγματική στρατιωτική επιλογή, αυτή η διαφορά μπορεί να δοκιμάσει τη συμμαχία μέχρι τα όριά της.

Το μεγάλο ερώτημα: θα πολεμήσουν μαζί;

Εδώ βρίσκεται η πραγματική δοκιμασία. Το παρελθόν δεν είναι ενθαρρυντικό. Προηγούμενα αραβικά και περιφερειακά αμυντικά σύμφωνα δεν απέκτησαν ποτέ αποτελεσματικότητα αντίστοιχη με τις φιλοδοξίες τους.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το παράδειγμα του ίδιου του Πακιστάν. Παρά τη συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με τη Σαουδική Αραβία, το Ισλαμαμπάντ δεν παρενέβη άμεσα στην πρώτη φάση του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ–Ιράν. Αντίθετα, διατήρησε δίαυλο με την Τεχεράνη και επιχείρησε να λειτουργήσει ως μεσολαβητής.

Η αποστολή πακιστανικών στρατευμάτων, μαχητικών και συστημάτων αεράμυνας στη Σαουδική Αραβία ήρθε αργότερα.

Άρα, το ερώτημα δεν είναι αν υφίσταται συμφωνία, αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση να εφαρμοστεί όταν το κόστος γίνει πραγματικό.

Η πυρηνική διάσταση

Ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα προκαλεί το πυρηνικό ζήτημα. Το Πακιστάν είναι η μόνη πυρηνική δύναμη της τριμερούς συμμαχίας. Μετά τη συμφωνία του 2025, Πακιστανοί αξιωματούχοι έστειλαν αντικρουόμενα μηνύματα για το αν οι πυρηνικές δυνατότητες της χώρας θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «ομπρέλα» για τη Σαουδική Αραβία.

Η ηγεσία του Ισλαμαμπάντ αργότερα υποβάθμισε αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, η ασάφεια μπορεί να είναι σκόπιμη. Στη στρατηγική αποτροπή, η αβεβαιότητα έχει αξία. Εάν ένας αντίπαλος δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ποιο επίπεδο επίθεσης θα προκαλέσει αντίδραση, η αποτρεπτική πίεση αυξάνεται.

Το γεγονός δε, ότι το νέο κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιευθεί αφήνει το ζήτημα ανοιχτό.

Η αμυντική βιομηχανία ως συγκολλητική ουσία

Εκεί όπου η συμμαχία μπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσματική είναι ίσως όχι στο πεδίο της μάχης, αλλά στη βιομηχανία.

Η Σαουδική Αραβία θέλει να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ και να δημιουργήσει εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Η Τουρκία έχει ήδη κατασκευάσει έναν ισχυρό αμυντικό τομέα, από μη επανδρωμένα αεροσκάφη έως πυραυλικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Το Πακιστάν διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και παραγωγική βάση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα σαουδαραβικά κεφάλαια μπορούν να συναντήσουν την τουρκική και πακιστανική τεχνολογία. Αυτό δημιουργεί μια σχέση αλληλεξάρτησης πολύ πιο ανθεκτική από μια απλή πολιτική συμφωνία.

Γιατί λείπει η Αίγυπτος;

Η απουσία της Αιγύπτου είναι εξίσου σημαντική με την παρουσία της Τουρκίας.

Το Κάιρο συμμετέχει στον R-4 και διατηρεί σχέσεις με όλες τις πλευρές. Ωστόσο, εξαρτάται από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια και προσπαθεί να αποφύγει την άμεση εμπλοκή στις περιφερειακές συγκρούσεις.

Η ένταξη σε μια συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν θα μπορούσε να την υποχρεώσει να πάρει θέση σε κρίσεις με το Ιράν, το Ισραήλ ή ακόμη και την Ινδία.

Η πόρτα, πάντως, παραμένει ανοιχτή. Ο Ερντογάν έχει δηλώσει ότι η συμφωνία είναι ανοιχτή σε «όλες τις αδελφές χώρες», ενώ ο Φιντάν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Αίγυπτος μπορεί να ενταχθεί μετά την επίλυση τεχνικών ζητημάτων.

Η Αμερική χάνει το μονοπώλιο

Η βαθύτερη συνέπεια της συμφωνίας δεν αφορά μόνο το Ριάντ, την Άγκυρα ή το Ισλαμαμπάντ. Αφορά την Ουάσιγκτον.

Για δεκαετίες, οι ΗΠΑ ήταν ο βασικός πάροχος ασφάλειας στον Κόλπο. Οι Συμφωνίες του Αβραάμ και ο IMEC εντάσσονταν σε μια αμερικανική στρατηγική που συνέδεε το Ισραήλ, τις αραβικές μοναρχίες και την Ινδία σε ένα νέο γεωοικονομικό και γεωπολιτικό σύστημα.

Η εξέλιξη αυτή δυσκολεύει το σχέδιο. Δεν σημαίνει ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία ή το Πακιστάν εγκαταλείπουν τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ. Σημαίνει όμως κάτι πιο σημαντικό, ότι αποκτούν εναλλακτικές. Και η περιφερειακή ασφάλεια παύει να είναι αποκλειστικά αμερικανική υπόθεση.

Το νέο περιφερειακό τοπίο

Η Συμφωνία της Μέκκας μπορεί τελικά να αποδειχθεί είτε ιστορικό σημείο καμπής είτε ακόμη ένα ανεκπλήρωτο σχέδιο.

Η απάντηση θα κριθεί σε τρία μέτωπα: στη στρατιωτική διαλειτουργικότητα, στην αμυντική βιομηχανία και στη διαχείριση πραγματικών κρίσεων.

Εάν οι τρεις χώρες δημιουργήσουν κοινές δομές, πραγματοποιήσουν ασκήσεις, συντονίσουν πολιτικές και επενδύσουν από κοινού σε στρατιωτικές τεχνολογίες, η συμφωνία θα αποκτήσει ουσία.

Εάν, αντίθετα, οι διαφορετικές αντιλήψεις για το Ιράν, το Ισραήλ, την Ινδία και τις περιφερειακές συγκρούσεις επικρατήσουν, το σύμφωνο μπορεί να μείνει ένα εντυπωσιακό σύμβολο χωρίς πραγματική αποτρεπτική ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ένα πράγμα έχει ήδη αλλάξει. Η Μέση Ανατολή δεν περιμένει πλέον αποκλειστικά την Ουάσιγκτον να αποφασίσει ποιος εγγυάται την ασφάλειά της.

Η Μέκκα είναι η πιο καθαρή μέχρι σήμερα ένδειξη ότι οι περιφερειακές δυνάμεις επιχειρούν να γράψουν οι ίδιες τους νέους κανόνες του παιχνιδιού.