Anthropic: Η αποτίμηση της IPO της βασίζεται σε προβλέψεις για έσοδα 190-200 δισ. δολαρίων το 2028

Η πρόβλεψη είναι πολλαπλάσια του ρυθμού ετήσιων εσόδων των $47 δισ. ο οποίος αποτυπώνει τον τρέχοντα ρυθμό δραστηριότητας της εταιρείας και είχε δημοσιοποιηθεί από την ίδια μόλις τον Μάιο.

Καθώς η Anthropic προετοιμάζεται για αυτό που θα μπορούσε να είναι μία από τις μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) στην ιστορία, η Wall Street κοιτάζει πιο μακριά στο μέλλον απ’ ό,τι συνήθως, προκειμένου να αποτιμήσει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, βασίζοντας την αξία της στα έσοδα που θα μπορούσε να δημιουργήσει δύο χρόνια από τώρα.

Η Anthropic προβλέπει έσοδα περίπου 190 έως 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2028, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Το ποσό αυτό δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι τώρα. Η πρόβλεψη είναι πολλαπλάσια του «ρυθμού ετήσιων εσόδων» των 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος αποτυπώνει τον τρέχοντα ρυθμό δραστηριότητας της εταιρείας και είχε δημοσιοποιηθεί από την ίδια μόλις τον Μάιο. Δείχνει, επομένως, το τεράστιο μέγεθος της ανάπτυξης πάνω στο οποίο καλούνται να στοιχηματίσουν οι επενδυτές.

Τραπεζίτες και επενδυτές χρησιμοποιούν πολλαπλασιαστές αξίας επιχείρησης προς έσοδα (enterprise value-to-revenue), με βάση τις προβλέψεις για τα μελλοντικά έσοδα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές.

Η χρήση πολλαπλασιαστών εσόδων είναι συνηθισμένη για ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες λογισμικού που δεν έχουν ακόμη αποκτήσει ένα ώριμο προφίλ κερδοφορίας.

Ωστόσο, η αξιολόγηση μιας εταιρείας με ορίζοντα δύο ετών στο μέλλον είναι λιγότερο συνηθισμένη. Αυτό αντανακλά την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η δραστηριότητα της Anthropic, αλλά και τις δυσκολίες στον καθορισμό σημείων αναφοράς για μια εταιρεία που εξακολουθεί να δαπανά μεγάλα ποσά για την ανάπτυξη της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της, ανέφεραν οι πηγές.

Ο ρυθμός των δαπανών για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχει ευθύνεται για τις υποχωρήσεις που έχουν σημειώσει τους τελευταίους μήνες πολλές από τις δημοφιλέστερες τεχνολογικές μετοχές, μεταξύ άλλων και ορισμένες εταιρείες που θεωρούνται συγκρίσιμες με την Anthropic.

Υπάρχουν προηγούμενα από ορισμένες από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες που εισήλθαν πρόσφατα στο χρηματιστήριο. Οι υποστηρικτές της Cerebras Systems επικαλέστηκαν τις προσδοκίες για τα έσοδα του 2028 κατά την περίοδο που προηγήθηκε της φετινής IPO της εταιρείας, ενώ οι προβλέψεις για τη SpaceX έφταναν έως και το 2029, προτού η εταιρεία εισαχθεί στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο με τιμή-ρεκόρ ως προς την αποτίμησή της, σύμφωνα με τις πηγές.

Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τη δυσκολία αποτίμησης μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, τα περιθώρια κέρδους της οποίας εξακολουθούν να πιέζονται από τις τεράστιες δαπάνες για υπολογιστική ισχύ, εκπαίδευση μοντέλων και προσλήψεις προσωπικού. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι, καθώς η Anthropic θα αναπτύσσεται, τα έσοδά της θα αυξάνονται ταχύτερα από το κόστος που απαιτείται για να υποστηριχθεί αυτή η ανάπτυξη, επιτρέποντας τη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους.

Η Anthropic δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Αναζητώντας συγκρίσιμες εταιρείες

Η εταιρεία υποδομών cloud, Cloudflare, η εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού Palantir και η SpaceX του Έλον Μασκ είναι μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών που εξετάζονται ως σημεία αναφοράς για την αποτίμηση της Anthropic, ενόψει της ημέρας ενημέρωσης αναλυτών της εταιρείας, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι συγκρίσιμες εισηγμένες εταιρείες αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας αποτίμησης μιας IPO, καθώς προσφέρουν στους επενδυτές ένα σημείο αναφοράς για το πώς αποτιμώνται εταιρείες με παρόμοια προφίλ ανάπτυξης και επιχειρηματικά μοντέλα. Η ομάδα των ομοειδών εταιρειών μπορεί επίσης να βοηθήσει στον καθορισμό των κατάλληλων πολλαπλασιαστών εσόδων ή κερδών που θα εφαρμοστούν στις οικονομικές προβλέψεις μιας εταιρείας.

Η Palantir αποτιμάται σε 53 φορές τα αναμενόμενα έσοδά της για φέτος, γεγονός που την καθιστά μία από τις ακριβότερες μετοχές της Wall Street. Η SpaceX και η Cloudflare διαπραγματεύονται αμφότερες σε 41,6 φορές τα αναμενόμενα έσοδα του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Κάθε μία από αυτές τις εταιρείες προσφέρει μια διαφορετική οπτική για την Anthropic. Η Palantir έχει καταστεί σημείο αναφοράς για επενδυτές που αποτιμούν επιχειρήσεις με ταχύτατη ανάπτυξη και έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Cloudflare προσφέρει μια σύγκριση με μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία λογισμικού και υποδομών, ενώ η SpaceX αποτελεί παράδειγμα εταιρείας που αποτιμάται εν μέρει με βάση τις προσδοκίες για το μελλοντικό της μέγεθος και την κλίμακα της δραστηριότητάς της, και όχι μόνο με βάση τα σημερινά οικονομικά της μεγέθη.

Κοιτάζοντας πέρα από τα τρέχοντα κέρδη

Οι καθιερωμένες εταιρείες αποτιμώνται συνήθως σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση τα κέρδη ή το EBITDA, έναν δείκτη που δίνει στους επενδυτές μια εικόνα για τα οικονομικά δεδομένα και την κερδοφορία της επιχείρησης.

Για την Anthropic, ωστόσο, το τρέχον EBITDA δεν αποτυπώνει πλήρως τα οικονομικά μεγέθη που αναμένουν οι επενδυτές ότι θα επιτύχει η εταιρεία όταν αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα. Η Anthropic δαπανά τεράστια ποσά για GPU και άλλη υπολογιστική ισχύ, εκπαίδευση μοντέλων, inference (εκτέλεση μοντέλων για την παραγωγή απαντήσεων) και προσλήψεις προσωπικού. Οι δαπάνες αυτές είναι απαραίτητες για να στηρίξουν την ταχεία επέκτασή της, αλλά θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε μικρότερο ποσοστό των εσόδων καθώς η επιχείρηση μεγαλώνει.

Η οικονομική πορεία της εταιρείας δείχνει ήδη πόσο γρήγορα αλλάζει αυτή η σχέση. Ο ετήσιος ρυθμός εσόδων της Anthropic ήταν περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη του 2025, σύμφωνα με την εταιρεία, προτού αυξηθεί σε περισσότερα από 47 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάιο. Η Anthropic έχει προβλέψει έσοδα τουλάχιστον 10,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, περισσότερα από τα διπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και βρίσκεται σε τροχιά για το πρώτο τριμηνιαίο λειτουργικό της κέρδος, ύψους 559 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία έχει αναφέρει ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων της ξεπέρασε το δεκαπλάσιο κάθε χρόνο κατά την τριετία έως τις αρχές του 2026.

Αυτή η ανάπτυξη αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να κοιτάζουν τόσο μακριά όσο το 2028, όταν εφαρμόζουν έναν πολλαπλασιαστή εσόδων.

Η αποτίμηση, επομένως, βασίζεται στην προσδοκία ότι οι σημερινές δαπάνες της Anthropic χρηματοδοτούν μια επιχείρηση που τελικά θα δημιουργεί πολύ υψηλότερα έσοδα και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Η εκπαίδευση των μοντέλων και το inference θα μπορούσαν να γίνουν πιο αποδοτικά καθώς βελτιώνεται η τεχνολογία, ενώ το κόστος προσωπικού και άλλα λειτουργικά έξοδα θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε μικρότερο ποσοστό των εσόδων καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται.

«Θα μπορούσε η Anthropic να φτάσει σε αποτίμηση 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων; Ναι, θα μπορούσε. Απλώς αναρωτιέμαι αν θα παρέμενε εκεί με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μέρκελ, διευθυντής επενδύσεων στην επενδυτική εταιρεία Aleph Investments.

«Παράγει πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη τόσο μεγάλη πρόσθετη παραγωγικότητα;... Αυτά είναι απλώς ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας αν σκεφτόμασταν να καθορίσουμε την τιμή αυτής της εταιρείας, να την αγοράσουμε».

