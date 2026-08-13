Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Η Motor Oil επιστρέφει στον MSCI Standard

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Η Motor Oil επιστρέφει στον MSCI Standard
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Στον MSCI Greece Standard επιστρέφει η Motor Oil, δύο χρόνια μετά την έξοδό της από τον βασικό δείκτη της MSCI, στη σημαντικότερη αλλαγή για την ελληνική αγορά στο πλαίσιο της τελευταίας αναθεώρησης των δεικτών.

Στον MSCI Greece Standard επιστρέφει η Motor Oil, δύο χρόνια μετά την έξοδό της από τον βασικό δείκτη της MSCI, στη σημαντικότερη αλλαγή για την ελληνική αγορά στο πλαίσιο της τελευταίας αναθεώρησης των δεικτών.

Με την προσθήκη της Motor Oil, ο αριθμός των ελληνικών εισηγμένων που συμμετέχουν στον MSCI Greece Standard αυξάνεται πλέον σε 10, ενισχύοντας την εκπροσώπηση της εγχώριας αγοράς στον δείκτη που παρακολουθείται στενά από διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Η επιστροφή της εταιρείας είχε βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο των εκτιμήσεων της αγοράς, καθώς η μετοχή πληρούσε τις προϋποθέσεις ώστε να διεκδικήσει εκ νέου θέση στον Standard. Η Motor Oil είχε διαγραφεί από τον δείκτη κατά την αναθεώρηση του Αυγούστου του 2024 και είχε μεταφερθεί στον MSCI Greece Small Cap.

Παράλληλα, η αναθεώρηση της MSCI έφερε ακόμη μία ελληνική προσθήκη, με την ΚΡΙ ΚΡΙ να εντάσσεται στον MSCI Greece Small Cap.

Οι αλλαγές που ανακοίνωσε η MSCI θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ το σχετικό rebalancing των χαρτοφυλακίων που ακολουθούν τους δείκτες αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο κλείσιμο της τελευταίας συνεδρίασης του Αυγούστου.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο συνολικά για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς η MSCI έχει ήδη αποφασίσει την αναβάθμιση της Ελλάδας από τις Αναδυόμενες στις Αναπτυγμένες Αγορές, με την αλλαγή κατηγορίας να προγραμματίζεται για την αναθεώρηση του Μαΐου του 2027.

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Motor Oil
Κρι-Κρι
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