Ήπιες μεταβολές για το πετρέλαιο

Το Brent σημείωσε άνοδο 7 σεντς στα 88,98 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε επίσης κατά 7 σεντς στα 83,27 δολάρια ανά βαρέλι.

Ήπια άνοδο σημείωσε την Τετάρτη το πετρέλαιο καθώς οι θανατηφόρες επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν ενέτειναν τις ανησυχίες για τους κινδύνους που διατρέχουν οι παγκόσμιες ναυτιλιακές διαδρομές. Τα κέρδη, ωστόσο, περιορίστηκαν μετά τις καθοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026.

Πιο αναλυτικά, το Brent σημείωσε άνοδο 7 σεντς στα 88,98 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε επίσης κατά 7 σεντς στα 83,27 δολάρια ανά βαρέλι.

Τις τιμές επηρέασαν και οι τις δηλώσεις ιρανού αξιωματούχου στο Reuters ότι δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για παράταση της μεταξύ τους εκεχειρίας επειδή, από την οπτική της Τεχεράνης, η συμφωνία δεν είχε ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν είχε κάτι να παραταθεί.

«Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών του πετρελαίου συμβαίνει την ώρα που οι αγορές εκφράζουν όλο και περισσότερες αμφιβολίες ως προς το αν θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία για την άμβλυνση των διαταραχών στις ροές αργού πετρελαίου από την περιοχή ή για την αποτροπή μιας νέας κλιμάκωσης της σύγκρουσης», δήλωσε ο Simon-Peter Massabni της χρηματιστηριακής εταιρείας XS.com.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση των Χούθι της Υεμένης σε φορτηγό πλοίου στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ αντιπροσωπεύοντας τους πρώτους θανάτους που έχουν αναφερθεί από επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα σε διάστημα άνω του ενός έτους.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αμερικανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευμάτων που φέρεται να προσπάθησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο του Ομάν.

Στοιχεία για τη ναυσιπλοΐα έδειξαν ότι ο αριθμός των πλοίων που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκε την Τρίτη στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας σε μόλις 8. Πριν από τον πόλεμο, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό περνούσαν καθημερινά 125 έως 140 πλοία.

ΟΠΕΚ και ΔΟΕ ψαλιδίζουν τις προβλέψεις για τη ζήτηση

Οι τιμές δέχθηκαν πιέσεις αφότου οι αναλυτές αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για τη ζήτηση πετρελαίου, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Ο Οργανισμός Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου (ΟΠΕΚ) μείωσε την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου για το 2026 σε 580.000 βαρέλια την ημέρα, όπως ανέφερε στη μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου.

Από την άλλη, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) υποβάθμισε τις προβλέψεις του και πλέον αναμένει συρρίκνωση κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα φέτος. Ωστόσο, προβλέπει επίσης πτώση της προσφοράς κατά 4,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα φέτος, καθώς και συνολικό έλλειμμα για το 2026 της τάξης των 1,27 εκατο. βαρελιών την ημέρα.

Παράλληλα, τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιανουάριο του 2023, καθώς οι εξαγωγές υποχώρησαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA).