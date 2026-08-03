Τεχνολογικό ράλι στην Wall Street, νέο ρεκόρ για τον Dow Jones

Με το δεξί μπήκε στον Αύγουστο η αμερικανική αγορά.

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες της Wall Street, με την αμερικανική αγορά να υποδέχεται σε πανηγυρικό κλίμα την ραγδαία πτώση των τιμών του πετρελαίου. Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ περί συνέχισης των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αναπτέρωσαν την ψυχολογία των επενδυτών, οι οποίοι αναμένουν οριστική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και επανέναρξη της εμπορικής δραστηριότητας σε πλήρη κλίμακα στα Στενά του Ορμούζ.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με σε νέα επίπεδα ρεκόρ στις 53.178 μονάδες με ισχυρά κέρδη 693 μονάδων ή 1,32%, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,48% στις 7.600 μονάδες. Ακόμα καλύτερη εικόνα για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να προσθέτει 2,13% και να ολοκληρώνει τις συναλλαγές στα επίπεδα των 25.913 μονάδων.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα και παρά την έντονη μεταβλητότητα, Dow Jones και S&P 500 κατέγραψαν άνοδο περίπου 0,9%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά περίπου 1,2%. Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq Composite έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο, ενώ ο Dow σημείωσε οριακά κέρδη.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ράλι άνω του 6% σημείωσε η μετοχή της Meta, ενώ ισχυρή άνοδο άνω του 4,5% κατέγραψε ο τίτλος της Amazon, γεγονός που οδήγησε την κεφαλαιοποίηση του τεχνολογικού κολοσσού πάνω από τα 3 τρισ. δολάρια και τη μετοχή σε νέα ιστορικά υψηλά (284,02 δολάρια). Κέρδη σχεδόν 5% σημείωσαν οι μετοχές των Alphabet και Microsoft, με τη μετοχή της Nvidia να ενισχύεται άνω του 3%.

Την ίδια στιγμή, σε ιστορικό υψηλό αναρριχήθηκε και η μετοχή της Imax με κέρδη 6,6%, καθώς η εταιρεία που συμμετείχε στην παραγωγή της «Οδύσσειας» συνεχίζει να επωφελείται από την εμπορική επιτυχία της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο τίτλος έχει σημειώσει άνοδο 40% από την αρχή του έτους, οδεύοντας προς το τέταρτο συνεχόμενο έτος ανόδου, ενώ έχει ενισχυθεί πάνω από 100% τους τελευταίους 12 μήνες.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν «απίστευτα διπρόσωπη» και προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα αρθεί παρά μόνο εάν υπάρξει «συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση», λίγες ώρες αφότου ανήγγειλε την έναρξη νέων συνομιλιών με την Τεχεράνη, μετά την αναβολή της επίθεσης που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι η ιρανική ηγεσία είναι «διπρόσωπη» επειδή ζήτησε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι δεν διεξάγεται απολύτως καμία διαπραγμάτευση.

«Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση», πρόσθεσε. «Είτε το Ιράν θέλει να το παραδεχτεί είτε όχι, μιλάμε στην πραγματικότητα για τη λύση ενός προβλήματος που το ίδιο έχει προκαλέσει εδώ και δεκαετίες», ανέφερε ο Τραμπ.

Στο μεταξύ, αισιόδοξος ως προς την πορεία του πληθωρισμού εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν θα διστάσει να προσαρμόσει τα επιτόκια, προχωρώντας ακόμη και σε αύξηση, προκειμένου να επιστρέψει στον στόχο, λίγες ημέρες μετά την μη ομόφωνη απόφαση να διατηρηθούν τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος του 3,5%-3,75%

«Η πρόβλεψή μου είναι ότι ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί το β' τρίμηνο του έτους και θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κατά το επόμενο», ανέφερε σε συνέντευξή του στο Reuters. «Νομίζω ότι η νομισματική πολιτική είναι σε καλό σημείο αυτή τη στιγμή, για να υποστηρίξει αυτή την πορεία», πρόσθεσε. Ωστόσο, ανέφερε πως εάν ο πληθωρισμός δεν συμπεριφερθεί όπως αναμένεται, η Fed θα χρειαστεί να αναλάβει δράση. «Εάν η οικονομία δεν ακολουθήσει πορεία που να διασφαλίζει την επιστροφή του πληθωρισμού στο 2%, θα ήταν απολύτως σκόπιμο να αναλάβουμε δράση ώστε να εισέλθουμε σε αυτή τη τροχιά», είπε.

Στα μάκρο της ημέρας, η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επεκτάθηκε τον Ιούλιο με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή, η παραγωγή αυξήθηκε και οι επιχειρήσεις πρόσθεσαν εργαζόμενους στο δυναμικό τους.

Ειδικότερα, ο δείκτης μεταποίησης του Ινστιτούτου Διαχείρισης Εφοδιασμού (Institute for Supply Management) για τον Ιούλιο, αυξήθηκε στις 55,6 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2022, με τον τομέα να βρίσκεται πλέον πάνω από το κρίσιμο όριο των 50 μονάδων που υποδηλώνουν ανάπτυξη, για επτά διαδοχικούς μήνες.

O δείκτης παραγωγής αυξήθηκε στο 58,5, το υψηλότερο επίπεδό του από τα τέλη του 2021, ενώ το μέτρο για την απασχόληση έδειξε ότι οι κατασκευαστές αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2023. Η αύξηση των νέων παραγγελιών - ένα σημάδι ζήτησης - επίσης επιταχύνθηκε. Ο μεταποιητικός τομέας έχει κερδίσει δυναμική φέτος, με τα εργοστάσια να επωφελούνται από την ανθεκτική καταναλωτική ζήτηση, τις σταθερές επιχειρηματικές επενδύσεις και τις κρατικές δαπάνες για την άμυνα. Όλες οι μεταποιητικές βιομηχανίες εκτός από μία ανέφεραν ανάπτυξη τον Ιούλιο, με τα χημικά προϊόντα να είναι ο μόνος τομέας που συρρικνώθηκε.