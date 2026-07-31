Μεικτά πρόσημα στη Wall Street - Διψήφιο άλμα για Amazon

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο βιομηχανικός δείκτης ενισχύεται 0,9%, ο διευρυμένος δείκτης καταγράφει κέρδη 0,8% ενώ ο τεχνολογικός δείκτης αναρριχάται 1,2%.

Τελευταία ενημέρωση 18:33

Εναλλαγές προσήμων καταγράφονται στη Wall Street στο φίνις του Ιουλίου, με τους δείκτες να αναζητούν, με τα ισχυρά κέρδη της Amazon και την απογοήτευση της Apple στο επίκεντρο, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται.

Ο Dow Jones κερδίζει 0,08% στις 52.248 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 0,18% στις 7.424 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 0,21% στις 25.070 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο βιομηχανικός δείκτης ενισχύεται 0,9%, ο διευρυμένος δείκτης καταγράφει κέρδη 0,8% ενώ ο τεχνολογικός δείκτης αναρριχάται 1,2%. Ωστόσο, μόνο πρώτος κατευθύνεται προς μηνιαία κέρδη, με τους άλλους δύο να δέχονται πιέσεις.

Στο ταμπλό, η Amazon κάνει ράλι 13,28% μετά την ανακοίνωση δυνατών εσόδων του δεύτερου τριμήνου. Τα οικονομικά της μεγέθη που βοηθήθηκαν από την ισχύ της επιχείρησης cloud computing, ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις δαπάνες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Apple, αντίθετα, διολισθαίνει 9,39% με πιέσεις από το έλλειμμα στα έσοδα από υπηρεσίες, παρά το γεγονός πως ο κύκλος εργασιών της ενισχύθηκε για το τρίτο τρίμηνο με γκάζι από την αύξηση 22% στις πωλήσεις iPhone.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου των ΗΠΑ εκτοξεύεται σε υψηλό από το 2007 αυτή την εβδομάδα γύρω στο 5,26%, ενώ η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού τίτλου αναρριχάται στο 4,7%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Οι κινήσεις ακολουθούν το ισχυρό ράλι της Πέμπτης με επικεφαλής τη Microsoft που επιδόθηκε σε άλμα 16% μετά την δυναμική ανάπτυξη του cloud Azure. Η θετική πορεία πυροδότησε μια ευρεία άνοδο στους κατασκευαστές τσιπ που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με το iShares Semiconductor ETF να «πρασινίζει» 8,5%.

Η ανάκαμψη ήρθε μετά από μια έντονη συνεδρίαση την Τετάρτη, όταν ο Dow Jones κατακρημνίστηκε πάνω από 1.100 μονάδες, στη χειρότερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο του 2025. Το sell off επιταχύνθηκε όταν η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη φορά, τροφοδοτώντας ανησυχίες για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

«Οι επενδυτές επαναπροσδιορίζουν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Fed, συρρικνώνοντας την πλεονάζουσα ρευστότητα που έχει τροφοδοτήσει τις κερδοσκοπικές, κινήσεις», επεσήμανε ο Ρίτσαρντ Μπερνστάιν, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικών και εξατομικευμένων επενδύσεων στην Janus Henderson Investors.

«Η θέση ηγέτη στην αγορά επεκτείνεται πέρα ​​από τις Magnificent 7, καθώς οι επενδυτές ανταμείβουν όλο και περισσότερο τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών παρά τη ορμή που καθοδηγείται από την άνοδο της ζήτησης» πρόσθεσε.