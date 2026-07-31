ΣΕΑΟΠ: Η Ελλάδα, στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης στα αλκοολούχα ποτά το 2025

Η Ελλάδα παραμένει το 2025 μία από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις λιανικές τιμές πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.

Η Ελλάδα παραμένει το 2025 μία από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις λιανικές τιμές πώλησης οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχα, μπίρα, οίνος), σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, τα οποία επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΟΠ.

Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται το 2025, στα επίπεδα λιανικής τιμής πώλησης των οινοπνευματωδών ποτών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Οι τιμές εκφράζονται σε δείκτες που συγκρίνουν κάθε χώρα με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι 36 χώρες που συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση, το 2025, είναι:

τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),

οι τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία),

οι έξι υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία).

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τα επίπεδα τιμών στα οινοπνευματώδη ποτά ήταν κατά τρεις φορές υψηλότερα στην Ισλανδία, την ακριβότερη χώρα (με δείκτη 298,2). Ακολουθούν η Νορβηγία με δείκτη 226,4 (+126,4%) από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο) και η Τουρκία με δείκτη 210,2 (+110,2%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών καταγράφηκαν στην Ιταλία με δείκτη 81,9.

Η μεγάλη αυτή διακύμανση δεν προκαλεί εντύπωση, καθώς οφείλεται στις σημαντικές διαφορές στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης που ισχύουν στις 36 χώρες και στις πολιτικές φορολογίας. Οι σκανδιναβικές χώρες και η Ιρλανδία επιβάλλουν υψηλούς φόρους για να αποθαρρύνουν την κατανάλωση αλκοόλ και να χρηματοδοτήσουν τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, ενώ οι περισσότερες μεσογειακές χώρες που έχουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ (με εξαίρεση την Ελλάδα) επιβάλλουν σημαντικά χαμηλότερους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης για να στηρίξουν την τοπική παραγωγή οίνου και ζύθου.

Οι πιο ακριβές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι:

Πρώτη η Φινλανδία με 207,3, σταθερά η υψηλότερη στην Ε.Ε., με τιμές αλκοόλ 107,3% πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και 2η η Ιρλανδία με 192,1.

Ακολουθούν με μικρή διαφορά η Ελλάδα (με 154) και Σουηδία (με 149,8) είναι στο 50% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι φθηνότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι:

Η Ιταλία (με 81,9): Κατατάσσεται ως η φθηνότερη στην ΕΕ για το αλκοόλ, με τιμές 18% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Γερμανία ακολουθεί με 14% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Αυστρία η Ισπανία και η Τσεχία γενικά βρίσκονται περίπου στο 10% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αυτό σημαίνει ότι το αλκοόλ είναι γενικά φθηνότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ. Η Γαλλία αποτελεί τη μόνη εξαίρεση, με τιμές στα 101 ευρώ, περίπου 1% υψηλότερες από το επίπεδο της ΕΕ.

Η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση στον τρόπο φορολόγησης των οινοπνευματωδών ποτών στο μεσογειακό νότο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ποτά με αλκοόλη. Αυτό οφείλεται κυρίως στους πολύ υψηλούς συντελεστές ΕΦΚ & ΦΠΑ που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στα αλκοολούχα ποτά και την μπίρα, αποκόπτοντας τη φορολογική πολιτική της χώρας από τα δεδομένα των υπόλοιπων κρατών της Νότιας Ευρώπης. Παράγοντες που εκτοξεύουν το κόστος για τον τελικό καταναλωτή και ταυτόχρονα δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του παράνομου εμπορίου.

Η Ελλάδα είναι η 3η πιο ακριβή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, με δείκτη τιμών 154 (κατά 54% υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο).

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα μεταξύ των μεσογειακών και τουριστικά ανταγωνιστικών χωρών όπως η Κροατία (με 133,9), η Μάλτα (με 124,1), η Κύπρος (με 113,8), η Πορτογαλία (με 107,1), η Γαλλία (με 100,9), η Ισπανία (με 90,1) και η Ιταλία (με 81,9).

Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση (μαζί με την Ελβετία) μεταξύ των 36 χωρών (συμπεριλαμβανομένων τόσο των χωρών της ΕΖΕΣ /Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας). Αξίζει εδώ, να επισημανθεί ότι προηγούνται χώρες που αντιμετωπίζουν διαφορετικά το θέμα του αλκοόλ.

Σε όρους αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο ΕΦΚ αλκοολούχων στην ΕΕ. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών (σε απόλυτες τιμές) είναι κατά 32% υψηλότερος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν αντίστοιχο τουριστικό προϊόν, η Ελλάδα έχει κατά 1.188 ευρώ υψηλότερο ΕΦΚ από τη Μάλτα, 649 ευρώ υψηλότερο από τη Γαλλία και πάνω από 1.500 ευρώ από Ιταλία, Ισπανία, Κροατία και Κύπρο.

Η υψηλή τιμή των ποτών, αποτελεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα για το τουριστικό προϊόν για τη χώρα και πριμοδοτεί το λαθρεμπόριο από τις γειτονικές χώρες.

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΑΟΠ, ο ΕΦΚ τα τελευταία χρόνια, (μετά τις διαδοχικές αυξήσεις) αντιστοιχεί στο 1/3 της τελικής τιμής των αλκοολούχων ποτών, ενώ συνδυαστικά με το ΦΠΑ, οι φόροι αποτελούν το 55% της τελικής τιμής ενός τυπικού αλκοολούχου ποτού (50% στο τσίπουρο & την τσικουδιά και 57% στο ούζο).

ΕΦΚ & ΦΠΑ αντιστοιχούν πάνω από το 55% της τελικής τιμής της φιάλης.

Ενδεικτικό των επιπτώσεων που είχαν στις τιμές οι διαδοχικές αυξήσεις του ΕΦΚ και του ΦΠΑ είναι το γεγονός ότι το 2009, στην Ελλάδα οι τιμές ήταν κατά 8% υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το 2025 είναι κατά 54% πιο υψηλά, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τρίτη υψηλότερη θέση το 2025 μεταξύ των χωρών της ΕΕ 27.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ