Εξανεμίζονται 460 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της Apple

«Ανησυχούμε για τις αυξανόμενες πιέσεις στο κόστος μνήμης, αλλά θεωρούμε τη θέση της Apple ως ασυναγώνιστη», πρόσθεσε ο Μαρκ Νιούμαν της Bernstein.

Δεν είναι άτρωτη στις πιέσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης η Apple όπως φάνηκε από τα χθεσινά της οικονομικά μεγέθη, με τη μετοχή της να υποχωρεί αισθητά την Παρασκευή.

Ο τίτλος της κατρακυλά 9,3%, σε καλό δρόμο για να καταγράψει τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειές της μετά από ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Υπενθυμίζεται πως η μετοχή της κατακρημνίστηκε 12,4% στις 24 Ιανουαρίου 2013 και στις 16 Μαρτίου 2020 είχε καταβαραθρωθεί 12,9%. Η σημερινή πτώση της θα μπορούσε να διαγράψει 460 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της, σύμφωνα με το MarketWatch.

Στο 2026, βέβαια, ο τίτλος της μετρά κέρδη 11% σε ετήσια βάση. Ενώ ο τεχνολογικός γίγαντας είδε ισχυρή ώθηση σε Mac και iPhone στο τρίμηνο, αισθάνθηκε το «τσίμπημα» των υψηλών τιμών προϊόντων μνήμης και ο πονοκέφαλος θα μπορούσε να επιμείνει.

Αναγνώρισε ότι οι πιέσεις κόστους και τα ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού αναμένεται να επηρεάσουν τα περιθώρια κέρδους με εκτιμήσεις για 47% έως 48% (από 50% το Q2) για το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου, με περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα θετικής συμβολής από τις επιστροφές δασμών.

«Βλέπουμε ορισμένους πολύ σημαντικούς περιορισμούς αυτήν τη στιγμή με περιορισμένη ευελιξία στην αλυσίδα εφοδιασμού για την αντιμετώπισή τους», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Τιμ Κουκ.

Ο αναλυτής της Evercore, Αμίτ Νταριανάνι, κατανοεί ότι οι επενδυτές θα δυσκολευτούν με την πορεία του περιθωρίου κέρδους της εταιρείας για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αν και υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να αντισταθμίσει τις πιέσεις, όπως πχ με αύξηση τιμών των iPhone όταν κυκλοφορήσει τη νέα της σειρά το φθινόπωρο.

«Ανησυχούμε για τις αυξανόμενες πιέσεις στο κόστος μνήμης, αλλά θεωρούμε τη θέση της Apple ως ασυναγώνιστη», πρόσθεσε ο Μαρκ Νιούμαν της Bernstein.