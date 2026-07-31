Μπουζνά (Euronext): Ταχύτερα από το αναμενόμενο η ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

H εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου εξελίσσεται καλύτερα των αρχικών εκτιμήσεων και η ενσωμάτωσή του στον μεγαλύτερο χρηματιστηριακό όμιλο της Ευρώπης αναμένεται να ολοκληρωθεί ταχύτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext, Στεφάν Μπουζνά.

H εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου εξελίσσεται καλύτερα των αρχικών εκτιμήσεων και η ενσωμάτωσή του στον μεγαλύτερο χρηματιστηριακό όμιλο της Ευρώπης αναμένεται να ολοκληρωθεί ταχύτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext, Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος έδωσε παράλληλα ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Μιλώντας στο CNBC, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου, ο επικεφαλής του Euronext χαρακτήρισε την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως μια κίνηση με εξαιρετικό timing, τονίζοντας ότι ο όμιλος επωφελείται ήδη από τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας πως καταγράφει για τρίτη διαδοχική χρονιά δημοσιονομικό πλεόνασμα και αποπληρώνει περισσότερα από όσα δανείζεται.

Παράλληλα, οι ελληνικές μετοχές βρίσκονται σε ισχυρή ανοδική τροχιά. «Υπάρχει momentum», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν υπήρχε έντονος σκεπτικισμός απέναντι στην Ελλάδα, όμως πλέον η εικόνα έχει αλλάξει πλήρως, όπως και για τις περισσότερες χώρες του Νότου, τις «P.I.G.S.» που αποτελούσαν παλιότερα τα «μαύρα πρόβατα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε οι όγκοι συναλλαγών στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι σήμερα αισθητά υψηλότεροι σε σχέση με την περίοδο της συμφωνίας εξαγοράς, ενώ η επιστροφή ναυτιλιακών εταιρειών στην ελληνική αγορά έχει ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο όμιλος προχωρά στη δημιουργία ενός σημαντικού κέντρου τεχνολογίας και υποστήριξης στην Αθήνα, το οποίο θα δημιουργήσει έναν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, με τον Μπουζνά να δηλώνει εντυπωσιασμένος από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η Ελλάδα, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στην πορεία της ενσωμάτωσης του ΧΑ στον όμιλο, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, καθώς η συνεργασία με την ομάδα του Euronext Athens εξελίσσεται με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως τόνισε.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Euronext για το δεύτερο τρίμηνο, τόνισε πως πρόκειται για το ένατο τρίμηνο που η Euronext κατέγραψε διψήφια ανάπτυξη σε έσοδα, λειτουργική κερδοφορία και καθαρά κέρδη.