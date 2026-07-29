Wall Street: «Γκρεμίστηκε» 1.150 μονάδες ο Dow καθώς η Fed έστειλε υψηλότερα τα ομόλογα

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones να βουτήξει κατά 2,18% ή 1,152,46 μονάδες στις 51.594 μονάδες, σημειώνοντας τη χειρότερη πτώση του από τον Απρίλιο του 2025.

«Κοκκίνισε» για τα καλά το ταμπλό της Wall Street την Τετάρτη μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη διαδοχική φορά, ωστόσο η κίνηση προκάλεσε ανοδικές κινήσεις στις αποδόσεις των 30ετών ομολόγων, καθώς η αγορά εκτιμά ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να υστερεί στην καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones να βουτήξει κατά 2,18% ή 1,152,46 μονάδες στις 51.594,86 μονάδες, σημειώνοντας τη χειρότερη πτώση του από τον Απρίλιο του 2025. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,45% στις 7.321,63 μονάδες, ενώ ο δείκτης Nasdaq διολίσθησε 1,74% στις 24.442,94 μονάδες.



Η απόφαση υπέρ της διατήρησης πάρθηκε με ψήφους 9-3, ενώ τρία μέλη του δ.σ. (η Beth Hammack της Fed Κλίβελαντ, ο Neel Kashkari της Fed Μινεάπολη και η Lorie Logan της Fed Ντάλας) μειοψήφησαν, καθώς επιθυμούσαν μία αύξηση κατά 0,25%, Στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ο διοικητής της Fed, Κέβιν Γουόρς, δεσμεύτηκε ότι η κεντρική τράπεζα θα λάβει μέτρα εάν χρειαστεί για τον πληθωρισμό. Σημείωσε επίσης, ωστόσο, ότι η Fed υπό την εποπτεία του δεν ασχολείται με τις προβλέψεις και δεν θα δώσει περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την κατεύθυνση των επιτοκίων.

Ενώ τρεις αξιωματούχοι ήθελαν αύξηση, η Fed παρέμεινε ακλόνητη στα επιτόκια και τα σκληρά λόγια του Γουόρς, δεν κατάφεραν να πείσουν την αγορά ομολόγων.

«Αν θέλετε πραγματικά να φτάσετε στο 2%, νομίζω ότι πρέπει να αυξήσετε τα επιτόκια», δήλωσε ο Τζέφρι Γκάντλατς της DoubleLine στο CNBC, σημειώνοντας ότι η απότομη αύξηση των αποδόσεων μετά την απόφαση της Fed έστελνε ένα μήνυμα στον Γουόρς.

«Η απόδοση των μακροπρόθεσμων ομολόγων αυξήθηκε σημαντικά μετά τη συνέντευξη Τύπου επειδή οι ελεγκτές της αγοράς ομολόγων λένε: "Αν θέλετε πραγματικά να πιστέψουμε τη ρητορική σας, πρέπει να αρχίσετε να ενεργείτε"», πρόσθεσε.

Στις ανησυχίες για τον πληθωρισμό προστέθηκε η αύξηση των τιμών του πετρελαίου, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο του Fox News ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «σκληρά» σε απάντηση στις αιφνιδιαστικές επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο σχεδόν 8%, ξεπερνώντας τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Οι ημιαγωγοί συνέχισαν το πτωτικό τους σερί, με το iShares Semiconductor ETF να υποχωρεί κατά 5,5% για την πέμπτη συνεχόμενη πτωτική του συνεδρίαση. Οι μετοχές τσιπ βρίσκονται υπό πίεση αυτόν τον μήνα, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για την απόδοση των μαζικών δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και φόβων για μεγαλύτερο ανταγωνισμό από την Κίνα.