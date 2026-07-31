Ανδριανός: Άρση διοικητικών εμποδίων για 24.000 νέους γεωργούς

Η δεύτερη ρύθμιση που περιλαμβάνει το ν/σ αφορά την αναλογική εφαρμογή των κυρώσεων κατά το πρώτο έτος του νέου συστήματος υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός εισηγήθηκε σήμερα στη Βουλή το άρθρο 4 της τροπολογίας υπ' αρ. 533/42/30-7-2026, η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Μέτρα για την προστασία από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 - Νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις - Λοιπές διατάξεις». Το άρθρο περιλαμβάνει δύο ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της καταβολής ενισχύσεων στους νέους γεωργούς και την αναλογική εφαρμογή των κυρώσεων κατά το πρώτο έτος του νέου συστήματος υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

Με την πρώτη ρύθμιση ορίζεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή των δικαιούχων της Παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, καθώς και των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, των οποίων οι ενισχύσεις καταβάλλονται σε βάρος του Στρατηγικού Σχεδίου ως ανειλημμένες υποχρεώσεις. Η ρύθμιση αφορά περίπου 24.000 νέους γεωργούς.

Καθώς οι ενισχύσεις είναι ήδη ακατάσχετες, ασυμψήφιστες και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση, με τη ρύθμιση αίρεται ένα τυπικό διοικητικό εμπόδιο, επιταχύνεται η πληρωμή και ενισχύεται η ρευστότητα των νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ακόμη, ρυθμίζεται το πλαίσιο κυρώσεων για όσους αναλαμβάνουν επαγγελματικά τη διαχείριση των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Για την πλημμελή αποτύπωση ή μεταφορά στοιχείων και την ελλιπή τήρηση του φακέλου τεκμηρίωσης, οι κυρώσεις επιβάλλονται μόνο εφόσον έχει προκληθεί ζημία στον ενωσιακό ή τον κρατικό προϋπολογισμό. Αποκλειστικά για το 2026, τα όρια των προστίμων για τις απλές παραβάσεις μειώνονται στο ένα πέμπτο και διαμορφώνονται από 1.000 έως 4.000 ευρώ, λόγω του μεταβατικού χαρακτήρα του πρώτου έτους, της μετάβασης του Οργανισμού Πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και της αλλαγής του πληροφοριακού περιβάλλοντος. Οι αυστηρές κυρώσεις για τις σοβαρές παραβάσεις διατηρούνται στο ακέραιο.

Ο κ. Ανδριανός τόνισε: «Αφαιρούμε ένα περιττό διοικητικό εμπόδιο από περίπου 24.000 νέους ανθρώπους που επέλεξαν να επενδύσουν στην ελληνική γη και, ταυτόχρονα, διαμορφώνουμε ένα σαφές, αναλογικό και αποτρεπτικό πλαίσιο ευθύνης για όσους διαχειρίζονται τις αιτήσεις ενίσχυσης. Δεν κάνουμε καμία έκπτωση στους ελέγχους: οι αυστηρές κυρώσεις για τις σοβαρές παραβάσεις διατηρούνται στο ακέραιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ