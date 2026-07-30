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Amazon: Πέμπτο σερί τρίμηνο αύξησης πωλήσεων στο cloud (+37%) - «Άλμα» 9% της μετοχής

Newsroom
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Amazon: Πέμπτο σερί τρίμηνο αύξησης πωλήσεων στο cloud (+37%) - «Άλμα» 9% της μετοχής
Amazon / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Καλύτερα από τα αναμενόμενα ήταν τα έσοδα και η ανάπτυξη cloud που ανακοίνωσε η Amazon. για το δεύτερο τρίμηνο, με την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης να επιταχύνει τις πωλήσεις για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Καλύτερα από τα αναμενόμενα ήταν τα έσοδα και η ανάπτυξη cloud που ανακοίνωσε η Amazon για το δεύτερο τρίμηνο, με την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης να επιταχύνει τις πωλήσεις για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Μετά την είδηση, η μετοχή σημειώνει άνοδο άνω του 9% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Τα έσοδα της Amazon Web Services αυξήθηκαν κατά 37% στα 42,2 δισεκατομμύρια δολάρια, η οποία παράγει περίπου το ένα πέμπτο των εσόδων της εταιρείας και το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών κερδών της, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του μέλους των «Magnificent Seven».

Πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Οι αναλυτές, κατά μέσο όρο, προέβλεπαν πωλήσεις 40,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Επίσης, η Amazon ανέφερε ότι δαπάνησε περισσότερα από 53 δισεκατομμύρια δολάρια σε ακίνητα και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ορισμένες πωλήσεις, κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι αναμένει να δαπανήσει 200 ​​δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικά έργα φέτος, κυρίως σε πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης, ωθώντας τους επενδυτές να επικεντρωθούν σε τυχόν ενδείξεις υπερβολικής δαπάνης.

O κολοσσός της τεχνολογίας και του e-commerces ανακοίνωσε κέρδη 5,75 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις της αγοράς για 1,82 δολάρια.

Τα συνολικά έσοδα ήταν της τάξης των 200,61 δισ. δολ. έναντι 196,47 δισ. δολαρίων της εκτίμησης.

Ο κλάδος της διαφήμισης έφερε έσοδα 19,81 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 19,43 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμένονται, σύμφωνα με την StreetAccount.

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tags:
Amazon
Amazon Web Services (AWS)
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