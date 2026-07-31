Τα «γεράκια» της Fed ζητούν αύξηση επιτοκίων ελέω πληθωρισμού

Οι Κασκάρι και Χάμακ συστρατεύθηκαν με την πρόεδρο της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, που είπε «όχι» στη διατήρηση των επιτοκίων σε εύρος 3,5%-3,75%.

Νέο κάλεσμα υπέρ της αύξησης επιτοκίων ως τρόπο επιβράδυνσης του πληθωρισμού, απηύθυναν οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής της FOMC που καταψήφισαν την απόφαση της Fed για διατήρηση του κόστους δανεισμού στο τρέχον ύψος.

«Κατά την άποψή μου, τώρα είναι η ώρα η FOMC να δράσει για να επιταχύνει την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο μας του 2% και να τηρήσει τη δέσμευσή μας για σταθερότητα τιμών για τον αμερικανικό λαό», τόνισε η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ.

«Όσο περισσότερο επιμένει αυτός ο υψηλός πληθωρισμός, τόσο πιο δύσκολο και δαπανηρό μπορεί να αποδειχθεί τελικά να τον αποκλιμακώσουμε και να τον ελέγξουμε» πρόσθεσε σύμφωνα με το CNBC.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, επεσήμανε ότι πιστεύει ότι οι μικρές αυξήσεις επιτοκίων τώρα μπορούν να αποτρέψουν την ανάγκη για μεγαλύτερες κινήσεις αργότερα.

«Πιστεύω, μια πιθανή σειρά μικρών κινήσεων θα ήταν καλύτερη από το να περιμένουμε και τελικά να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται ακόμη πιο τολμηρές ενέργειες», πρόσθεσε.

Οι Κασκάρι και Χάμακ συστρατεύθηκαν με την πρόεδρο της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, που είπε «όχι» στη διατήρηση των επιτοκίων σε εύρος 3,5%-3,75%. Τα άλλα εννέα μέλη με δικαίωμα ψήφου της FOMC ψήφισαν υπέρ της παύσης.

Ο πληθωρισμός κινείται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για περισσότερα από πέντε χρόνια, με νέα αναζωπύρωση από τον πόλεμο του Ιράν και τον αντίκτυπο των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και οι αυξήσεις των τιμών επιβραδύνθηκαν τον Ιούνιο καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή αποκλιμακώθηκαν, το κόστος ενέργειας σημειώνει ράλι και έχει δημιουργήσει φόβους ότι η Fed θα πρέπει να αυστηροποιήσει την πολιτική της.

Αν και ψήφισε υπέρ του «παγώματος», ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, διεμήνυσε ότι παραμένει αποφασισμένος να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο.

«Έχουμε ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο και καταλαβαίνουμε ότι τα πέντε και πλέον χρόνια πληθωρισμού πάνω από τον στόχο δεν μπορούν να θεραπευτούν σε εννέα εβδομάδες - ή με έναν μόνο μήνα μέτριων μειώσεων τιμών», εξήγησε.