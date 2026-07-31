Αποφεύγουν την Wall Street και τις IPO οι εταιρείες - Οι λόγοι που μένουν εκτός

Παρά την ιστορική, τεράστια IPO από την SpaceX του Έλον Μασκ, πολύ λιγότερες εταιρείες επιλέγουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, και μερικές από αυτές που το κάνουν δυσκολεύονται να κερδίσουν δυναμική στις τρέχουσες συνθήκες.

Πέντε χρόνια μετά την έκρηξη των Αρχικών Δημόσιων Προσφορών το 2021, οι δημόσιες αγορές φαίνονται πολύ διαφορετικές, καθώς περισσότερες εταιρείες επιλέγουν να παραμείνουν ιδιωτικές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να αποφεύγουν τα χρηματιστήρια.

Το 2021, μια πληθώρα εταιρειών εντάχθηκαν στις αγορές, προσφέροντας για πρώτη φορά τις μετοχές τους στο κοινό, όπως επισημαίνει το CNBC. O Nasdaq ανέφερε 743 IPO εκείνο το έτος, με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να προσθέτει περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε νέα κεφαλαιοποίηση αγοράς, σηματοδοτώντας το δεύτερο συνεχόμενο έτος ρεκόρ νέων καταχωρίσεων. Οι μεγαλύτερες IPO εκείνης της χρονιάς, προήλθαν από μία πληθώρα κλάδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνες των Coinbase, Roblox, Rivian, Warby Parker και άλλων.

Σύμφωνα με έρευνα της Morningstar, οι εταιρείες που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο το 2021 συγκέντρωσαν σχεδόν 500 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου διπλάσιος αριθμός συμφωνιών και κεφαλαίων που αντλήθηκαν το 2020, ένα έτος έντονης αβεβαιότητας εν μέσω της πανδημίας και μείωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επενδυτών.

Ωστόσο, έκτοτε, η αγορά IPO έχει υποχωρήσει σημαντικά. Παρά την ιστορική, τεράστια IPO από την SpaceX του Έλον Μασκ, πολύ λιγότερες εταιρείες επιλέγουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, και μερικές από αυτές που το κάνουν δυσκολεύονται να κερδίσουν δυναμική στις τρέχουσες συνθήκες.

Δύο εταιρείες καταναλωτών, η αλυσίδα σάντουιτς Jersey Mike's και η εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων Reformation, εισήχθησαν στο χρηματιστήριο την Πέμπτη. Και οι δύο εταιρείες είχαν σε μεγάλο βαθμό «ήρεμες» IPO, με την Reformation να παραμένει ουσιαστικά σταθερή την ημέρα της συνεδρίασης και την Jersey Mike να ανοίγει 2 δολάρια κάτω από την τιμή IPO και να κλείνει με πτώση σχεδόν 6%. Προστίθενται σε μια χούφτα μόνο άλλων εταιρειών καταναλωτών που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2026, σύμφωνα με την Renaissance.

Οι λόγοι που μένουν εκτός

Οι ειδικοί τονίζουν ότι υπάρχει μια σειρά από λόγους για τους οποίους οι εταιρείες επανεξετάζουν τη ρευστότητα και το κεφάλαιό τους.

«Υπάρχουν λιγότερες από 4.000 εισηγμένες εταιρείες σήμερα, ενώ πριν από 30 χρόνια, υπήρχαν λίγο λιγότερες από 8.000», δηλώνει ο Μάικ Ντίνσντεϊλ, Διευθύνων Σύμβουλος της Powerlaw, ενός εισηγμένου στο χρηματιστήριο fund που επενδύει σε ιδιωτικές εταιρείες. «Ο λόγος γι' αυτό, νομίζω, είναι η πρόσβαση σε κεφάλαια, η ιδέα ότι παραμένοντας ιδιωτική εταιρεία δεν υπάρχει πρόσβαση του κοινού στις κινήσεις της εταιρείας, και στη συνέχεια οι υψηλότερες αποτιμήσεις όταν πλέον γίνεται δημόσια».

Ο Ντίνσντεϊλ, ο οποίος προηγουμένως κατείχε διευθυντικές θέσεις στις DoorDash και DocuSign , δήλωσε ότι η πρόσβαση σε κεφάλαια και ρευστότητα σε μη δημόσιες αγορές, μαζί με την εμφάνιση των megafunds, έχουν «εξαλείψει την ανάγκη να βιαστούμε να εισαχθούμε στο χρηματιστήριο».

Μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες καταναλωτικών και λιανικής πώλησης παραμένουν ιδιωτικές, όπως οι Publix Super Markets, Sephora και Chick-fil-A.

Σύμφωνα με τη Sunaina Sinha Haldea, παγκόσμια επικεφαλής της Συμβουλευτικής Ιδιωτικού Κεφαλαίου στην Raymond James, οι ιδιωτικές εταιρείες επωφελούνται από την άνοδο των δευτερογενών αγορών.

«Η δευτερογενής αγορά λειτουργεί ως βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης σε αυτό το τεχνητό ρολόι της ανάγκης εισαγωγής στο χρηματιστήριο», είπε. «Κανείς δεν χρειάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο τώρα λόγω του βάθους αυτής της ιδιωτικής δευτερογενούς αγοράς».

Τα επιχειρηματικά κεφάλαια έχουν επίσης σημειώσει άνθηση. Ο Τζέισον Γιε, συνιδρυτής της Patron, μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων που επενδύει σε καταναλωτικές εταιρείες, δήλωσε στο CNBC ότι η αστάθεια στις δημόσιες αγορές σε συνδυασμό με τη στασιμότητα των δημόσιων καταναλωτικών και λιανικών εταιρειών πιθανότατα έχει αυξήσει τον δισταγμό να εγκαταλείψουν την ιδιωτική σφαίρα.

«Υπάρχουν πολύ μεγάλοι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, hedge funds και άλλες μορφές επενδυτών που θέλουν να αγοράσουν αυτά τα μερίδια σε μεταγενέστερο στάδιο σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και είναι σε θέση να ξεπεράσουν την ανάγκη εισαγωγής στο χρηματιστήριο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μπορείς να εξασφαλίσεις ρευστότητα για επενδυτές σε προγενέστερο στάδιο μέσω αυτού», είπε ο Γιε.

Η εταιρεία του έχει συνεργαστεί με μια σειρά από καταναλωτικές εταιρείες όπως οι Sweatpals, Board, System Labs και άλλες. Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι ένα ισχυρό περιβάλλον ρευστότητας θα σήμαινε ότι τόσο οι δημόσιες εγγραφές όσο και οι εξαγορές θα γίνονταν επιθυμητές διαδρομές.

«Νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας χούφτας εταιρειών που, θεωρητικά, στα χαρτιά, θα έπρεπε να είχαν εισαχθεί στο χρηματιστήριο τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο ιδανικά θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο τους επόμενους 12 έως 18 μήνες», πρόσθεσε.

«Το καρότο και το μαστίγιο»

Υπάρχουν ακόμα πειστικοί λόγοι για να εισαχθούν ορισμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, καθώς μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) είναι συχνά μια κίνηση που αποφέρει κέρδη, όπως συνέβη με την SpaceX, η οποία συγκέντρωσε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

«Πιστεύω ότι οι εταιρείες με ένα πραγματικά ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργίας μεγάλης ταμειακής ροής, τελικά θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο», αναφέρει ο Γιε. «Ας ελπίσουμε ότι οι συνολικές μακροοικονομικές συνθήκες θα είναι καλύτερες όταν συμβεί αυτό, σε αντίθεση με το να το κάνουν σε μια ασθενέστερη αγορά» τονίζει.

Ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα για να παραμείνει κανείς ιδιωτικός είναι η αποφυγή της πίεσης των τριμηνιαίων κερδών, τα οποία απαιτούν την αποκάλυψη αριθμών στους επενδυτές και ενδεχομένως την πιθανότητα να πληγούν από αυτή την ορατότητα.

«Γενικά, οι ιδρυτές δεν θέλουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, η πλειοψηφία δεν θέλει, επειδή ξαφνικά δημιουργείται μεγαλύτερη ορατότητα σε αυτό που κάνουν», δηλώνει ο Τίνστέιλ στο CNBC. «Το κοινό έχει πλέον πρόσβαση σε αριθμούς και έχει απόψεις για αυτό που κάνουν, αντί να έχει μεγαλύτερο έλεγχο» προσθέτει.

Για να γίνει ξανά ελκυστική η αγορά IPO, είπε ότι πιστεύει ότι χρειάζεται να υπάρχει και «το καρότο και το μαστίγιο», κάτι που θα δυσκόλευε την παραμονή του ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα θα θέσπιζε μια κανονιστική νομοθετική αλλαγή για να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει την ιδέα του τερματισμού των υποχρεωτικών τριμηνιαίων αναφορών κερδών, μια κίνηση που υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νωρίτερα φέτος και θα επέτρεπε στις εταιρείες να αναφέρουν μόνο δύο φορές το χρόνο.

Σε δήλωσή του τον Μάιο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πολ Άτκινς, δήλωσε ότι οι ισχύοντες κανόνες έχουν υπερβολική «ακαμψία» για τις εταιρείες και τους επενδυτές.