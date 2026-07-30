Wall Street: H Microsoft (+15%) «έσβησε» το sell off της Fed - Ράλι 2,8% o Nasdaq

Ανέκαμψαν με σίγουρο βήμα και «πράσινο χρώμα» οι δείκτες στην Wall Street την Πέμπτη, σφού η Microsoft ήρθε να διαλύσει το χθεσινό αρνητικό κλίμα που «χτίστηκε» επάνω στις αμφιβολίες που προκάλεσε η απόφαση της Fed

Ανέκαμψαν με εντυπωσιακό βήμα οι δείκτες στην Wall Street την Πέμπτη, σφού η Microsoft ήρθε να διαλύσει το χθεσινό αρνητικό κλίμα που «χτίστηκε» επάνω στις αμφιβολίες που προκάλεσε η απόφαση της Fed και κυρίως η σκληρή μόνο ρητορική του Κέβιν Γουόρς κατά τους αναλυτές, και κυρίως να μοιράσει ξανά ελπίδες ότι οι μεγάλες δαπάνες της στην Τεχνητή Νοημοσύνη μεταφράζονται σε κέρδη, ωθώντας παράλληλα υψηλότερα και τις εταιρείες τσιπ οι οποίες ανέκτησαν μέρος των πρόσφατων σημαντικών απωλειών τους.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 1,19% ή 615,43 μονάδες στις 52.209,57 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κέρδη 1,67% στις 7.438,72 μονάδες, ενώ ο δείκτης Nasdaq σημείωσε ράλι σχεδόν 3% (+2,78%) βάζοντας τέλος σε ένα εξαήμερο πτωτικό σερί.

Η Microsoft ηγήθηκε κερδών και εντυπώσεων σημειώνοντας εντυπωσιακά κέρδη 15,5% στο ταμπλό, αφού ανακοίνωσε ισχυρότερα κέρδη για το τελευταίο τρίμηνο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Η ανάπτυξη ήταν ισχυρή για την επιχείρηση cloud Azure και ο Διευθύνων Σύμβουλος Satya Nadella δήλωσε ότι αυτό αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τη Microsoft για να προχωρήσουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ίσως εξίσου σημαντικό για τη Wall Street, ήταν το γεγονός πως η Microsoft δεν ανακοίνωσε μεγάλη αύξηση στο ποσό που σχεδιάζει να δαπανήσει για επενδύσεις στο ΑΙ, κάτι που έχουν κάνει αρκετοί άλλοι Big Tech ανταγωνιστές. Υπάρχουν έντονες ανησυχίες ότι τέτοιες δαπάνες μειώνουν τις ταμειακές ροές των εταιρειών και μπορεί τελικά να μην αξίζουν τον κόπο εάν η ΤΝ δεν αποδίδει τόση παραγωγικότητα και κέρδη όσο υποσχέθηκε.

Η Meta Platforms βοήθησε στην ανάδειξη τέτοιων φόβων μετά την πτώση της σχεδόν 8%. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ανέφερε ασθενέστερα κέρδη για το τελευταίο τρίμηνο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, παρόλο που είχε ελαφρώς περισσότερα έσοδα από τα αναμενόμενα. Αύξησε επίσης το κατώτερο όριο του προβλεπόμενου εύρους για δαπάνες σε επενδύσεις φέτος.

Οι εταιρείες που εμπλέκονται στην κατασκευή τσιπ μνήμης και επεξεργαστών υπολογιστών σημείωσαν ισχυρή άνοδο την Πέμπτη, ανακτώντας μερικές από τις μεγάλες ζημίες που έχουν υποστεί λόγω ανησυχιών ότι οι μετοχές τους εκτοξεύτηκαν εκμεταλλευόμενες την ευφορία γύρω από «AI boom».

Η Micron Technology ξεχώρισε με εντυπωσιακή άνοδο 18%, μειώνοντας την εβδομαδιαία της ζημία πάνω απο 7%. Ήταν μια από τις ισχυρότερες «δυνάμεις» που ανέβασαν τους δείκτες μετά τη Microsoft.

Η Lam Research, προμηθευτής της βιομηχανίας ημιαγωγών, σημείωσε εξίσου αξιοσημείωτα κέρδη, σχεδόν 18%, μετά την ανακοίνωση ισχυρότερων αποτελεσμάτων για το τελευταίο τρίμηνο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Ο γίγαντας των τσιπ Advanced Micro Devices ενισχύθηκε 13%, ενώ η SK Hynix εκτοξεύτηκε επίσης πάνω από 17%.

Στην αγορά ομολόγων, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου παρέμειναν λίγο πιο σταθερές μετά τις απότομες επιταχύνσεις τους την Τετάρτη. Είχαν αυξηθεί αφότου ο Κέβιν Γουόρς έδωσε λίγες ενδείξεις για το τι θα κάνει η κεντρική τράπεζα με τα επιτόκια για να καταπολεμήσει τον οδυνηρά υψηλό πληθωρισμό που συνεχίζει να πλήττει τη χώρα. Τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να περιορίσουν τον πληθωρισμό, ωστόσο θα μπορούσαν επίσης να επιβραδύνουν την οικονομία και να μειώσουν τις τιμές των μετοχών και άλλων επενδύσεων.

Οι αποδόσεις των ομολόγων σημείωσαν και σήμερα ισχυρή άνοδο, καθώς οι επενδυτές εξέφρασαν ανησυχίες ότι η Fed ενδέχεται να καθυστερεί στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ σκαρφάλωσε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, προσθέτοντας 6 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας το 5,2%.

Ο Γουόρς επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι η Fed θέλει να μειώσει τον πληθωρισμό στο 2%, παρόλο που η κεντρική τράπεζα αποφάσισε να μην αυξήσει τα επιτόκια παρά το γεγονός ότι παραμένουν υψηλότερα από αυτό. Υπονόησε επίσης ότι η αγορά ομολόγων μπορεί ήδη να κάνει μέρος της δουλειάς της Fed για τον περιορισμό του πληθωρισμού και επεσήμανε τον τρόπο με τον οποίο οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί από την τελευταία συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας έξι εβδομάδες νωρίτερα.

Αυτό αφήνει τους επενδυτές να αμφισβητούν εάν η Fed είναι έτοιμη να δράσει εάν ο πληθωρισμός επιδεινωθεί ή εάν βασίζεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές για να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη Seema Shah, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην Principal Asset Management.

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι η ανάπτυξη των ΗΠΑ επιβραδύνθηκε στο 1,5% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Αυτό έχασε την εκτίμηση του Dow Jones για 1,8%.

Ο πληθωρισμός παρέμεινε πάνω από τον στόχο της Fed. Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών μειώθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση και 3,7% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, σύμφωνα με την εκτίμηση του Dow Jones. Ωστόσο, ο βασικός δείκτης PCE, ο οποίος εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, έδειξε μηνιαία αύξηση 0,1% και ετήσιο επίπεδο 3,3%. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν αντίστοιχες προβλέψεις για 0,2% και 3,3%.