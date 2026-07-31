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4 παραθαλάσσια χωριά - όνειρο στα νησιά του Ιονίου

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4 παραθαλάσσια χωριά - όνειρο στα νησιά του Ιονίου
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Καταπράσινες πλαγιές που συναντούν τα τιρκουάζ νερά, παραδοσιακοί οικισμοί και πολύχρωμα λιμάνια σαν καρτ ποστάλ. Τέσσερα πανέμορφα χωριά στα νησιά του Ιονίου που θα λατρέψετε.

Από την Κέρκυρα μέχρι την Κεφαλονιά, διαλέξαμε και σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τέσσερα παραθαλάσσια χωριά του Ιονίου που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά τους. Ναι, αυτά τα χωριά είναι τόσο όμορφα όσο και στις φωτογραφίες. Η βόλτα στα γραφικά λιμανάκια τους και το κολύμπι στα θαυμάσια νερά τους είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.

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