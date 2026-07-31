Μπαράζ 112 στην Αττική - Σε πύρινο κλοιό Αργολίδα, Βοιωτία, Κρήτη, Άρτα

Σπίτια καίγονται στην Αργολίδα και απεγκλωβισμοί με βάρκες στη Βοιωτία. Σε επιφυλακή οι αρχές. Οι εικόνες στα πύρινα μέτωπα.

Τελευταία ενημέρωση 17:43

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Ελλάδα, καθώς πύρινα μέτωπα έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιοχές της χώρας, με τους θυελλώδεις ανέμους και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις να δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης, με σπίτια να καίγονται στην Αργολίδα και απεγκλωβισμοί με βάρκες να λαμβάνουν χώρα στη Βοιωτία, ενώ διπλό 112 για εκκένωση ήχησε στην Αττική μετά φωτιά στην περιφερειακή του Αιγάλεω, στη βιομηχανική περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 στις παρυφές του Ποικίλου Όρους και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη 6 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό. Επιπλέον επισημαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των δήμων Ασπροπύργου, Φυλής, Πετρούπολης, Περιστερίου. Συνολικά έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο στις 16:03 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο στις 16:22 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Αφαία Χαιδαρίου και στο 'Ανω Δάσος Χαιδαρίου με κατεύθυνση προς Περιστέρι μέσω Λεωφόρο Αθηνών.

Λόγω της πυρκαγιάς έχουν τεθεί σε ισχύ οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γ. Παπανδρέου, στο ρεύμα προς Κόρινθο

Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών

Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Σχιστό

Απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης 120 άτομα από τον Άγιο Βασίλειο

Σε ασφαλές σημείο απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης 120 κάτοικοι και παραθεριστές από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί εξακολουθεί να μαίνεται στην περιοχή, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, τα 120 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και αποβιβάστηκαν στην περιοχή της Λιβαδόστρατας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή πέντε ιδιωτικών σκαφών, ενός ρυμουλκού και πλοιαρίου του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής. Στις ενέργειες για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών συνέδραμαν το Λιμενικό, η Πυροσβεστική, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στα μέτωπα της Βοιωτίας, ενώ ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων. 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Προσήλι και Πόρτο Γερμενό, καλώντας τους να απομακρυνθούν απ' αυτές και να κατευθυνθούν μέσω Βιλίων προς Μάνδρα. «Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» ανέφερε το μήνυμα. Υπενθυμίζεται ότι έχουν εκδοθεί άλλα δύο μηνύματα στις 9:37 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς Καπαρέλι και στις 14:07 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Άρτα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότι Άρτας σήμερα, 31/7, περίπου στις 14:45. Για την κατάσβεση επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη. Ο δήμαρχος Κώστας Παπασιώζος απόφασισε την προληπτική μεταφορά ηλικιωμένων, ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα από το Κομπότι, σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας, σε ξενοδοχείο.

Περιορισμένες οι ζημιές στο Φοινικόδασος του Πρέβελη - Νέο 112 στο Ρέθυμνο

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το απόγευμα της Παρασκευής στους κατοίκους και επισκέπτες περιοχών του νότιου Ρεθύμνου, εξαιτίας της εξέλιξης της πυρκαγιάς και των αναζωπυρώσεων που εξακολουθούν να εκδηλώνονται. Ειδικότερα, η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου να απομακρυνθούν προληπτικά με κατεύθυνση προς τα Λευκόγεια, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Η νέα ειδοποίηση έρχεται ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης και του Ασώματου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Περιορισμένες σε συγκεκριμένο τμήμα του Φοινικόδασους του Πρέβελη και όχι στο σύνολο του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος, είναι, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, οι ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά. Την εκτίμηση αυτή συνοδεύει σημερινό φωτογραφικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της περιοχής μετά το πέρασμα της φωτιάς.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα, οι φωτογραφίες δείχνουν ότι η καταστροφή περιορίζεται κυρίως στην έκταση που βρίσκεται κοντά στις εκβολές του ποταμού και δεν εκτείνεται στο σύνολο του Φοινικόδασους, όπως αρχικά είχαν εκφραστεί ανησυχίες. Όπως επισημαίνεται, το μεγαλύτερο μέρος του εμβληματικού φυσικού οικοσυστήματος παραμένει διατηρημένο, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από τις επιτόπιες αυτοψίες όσο και από το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης γνωστοποιεί ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς και να σχεδιαστούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις προστασίας και αποκατάστασης όπου αυτές απαιτηθούν.

Όπως επισημαίνεται, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση και να αποφεύγονται λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με την έκταση των ζημιών στο εμβληματικό Φοινικόδασος του Πρέβελη.

Στο «κόκκινο» Αττική και Εύβοια – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλες 8 περιφέρειες

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) αναμένεται αύριο, Σάββατο (1/8) για την Αττική και την Εύβοια σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr). Παράλληλα άλλες οκτώ περιφέρειες και περιοχές βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Ειδικότερα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης