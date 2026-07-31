Ρωμανός: «Fake news και για την ιδιωτικοποίηση των μνημείων»

Τη συστηματική διαστρέβλωση της πραγματικότητας από την αντιπολίτευση κατήγγειλε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Τη συστηματική διαστρέβλωση της πραγματικότητας από την αντιπολίτευση κατήγγειλε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενος στις αιτιάσεις περί ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των μνημείων, ο κ. Ρωμανός παρέπεμψε στο ίδιο το νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι το άρθρο 16 προβλέπει ρητά πως απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών ή μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου στη νέα εταιρεία που δημιουργείται.

Όπως τόνισε, οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης διαψεύδονται από το ίδιο το νομοθετικό κείμενο, καθώς αυτό αποκλείει ρητά το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης που επικαλούνται οι πολιτικοί της αντίπαλοι.

Ο Νίκος Ρωμανός υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη τακτική δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής αντιπαράθεσης, κατά την οποία -όπως είπε- επιχειρείται η αντιστροφή και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας σε μια σειρά θεμάτων, από τη διαχείριση των μνημείων και την δήθεν ιδιωτικοποίηση του νερού μέχρι την αστειότητα με τα γυαλιά του Άδωνι.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των εσόδων του Δημοσίου από την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, υπογραμμίζοντας ότι το πραγματικό ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση και η καλύτερη ανάδειξή τους προς όφελος του κράτους και των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ