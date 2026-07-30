Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές με οδηγό τα ισχυρά εταιρικά κέρδη

Οι βασικοί δείκτες των ευρωαγορών κινούνται με μικρές μεταβολές την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα. Ο Εuro Stoxx 50 κερδίζει 0,28%.

Οι βασικοί δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων κινούνται με μικρές μεταβολές την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω της αβεβαιότητας γύρω από την πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ και τις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,17% στις 646,09 μονάδες ενώ ο Εuro Stoxx 50 κερδίζει 0,28% στις 6.266 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 0,32% στις 25.368 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει 0,53% στις 8.452 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κερδίζει 0,22% στις 10.932 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται -0,18% στις 51.352 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 καταγράφει κέρδη 1,04% στις 19.591 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Shell, η οποία δίνει ώθηση στους ευρωπαϊκούς δείκτες μετά την ανακοίνωση προσαρμοσμένων κερδών 9,8 δισ. δολαρίων για το β΄ τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών. Η επίδοση του πετρελαικου κολοσσού ενισχύεται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση της Shell από το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Παρά τη θετική επίδραση των εταιρικών αποτελεσμάτων, το επενδυτικό κλίμα παραμένει επιφυλακτικό μετά την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Ο Κέβιν Γουόρς δεσμεύτηκε ότι η κεντρική τράπεζα θα λάβει μέτρα εάν χρειαστεί για τον πληθωρισμό, στην δεύτερή του συνέντευξη τύπου ως διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Πέρα από τη Shell, οι ευρωπαϊκές αγορές λαμβάνουν στήριξη από ένα ιδιαίτερα γεμάτο ημερολόγιο εταιρικών αποτελεσμάτων. Η Samsung Electronics επέκτεινε το ιστορικό σερί της, καθώς τα λειτουργικά κέρδη του β' τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 171,5 τρισ. γουόν και λειτουργικά κέρδη 89,5 τρισ. γουόν, σημειώνοντας αύξηση 1.814% στα λειτουργικά κέρδη και 130% στα έσοδα σε ετήσια βάση.

Την ίδια ώρα, τα κέρδη όσο και τα έσοδα της Societe Generale διαμορφώθηκαν υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών στο προηγούμενο τρίμηνο, με την γαλλική τράπεζα να αναθεωρεί ανοδικά το guidance για την κερδοφορία της μέσα στο 2026. Η BBVA και η Amundi ξεπερνούν τις εκτιμήσεις για τα αποτελέσματά τους.

Παράλληλα, ισχυρή εικόνα παρουσιάζουν εταιρείες από τη βιομηχανία, την τεχνολογία και την υγεία. Η Schneider Electric σημειώνει άνοδο μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για το σύνολο του έτους, λόγω της αυξημένης ζήτησης για ενεργειακές υποδομές, ενώ η Airbus διατηρεί σταθερή στάση μετά την επιβεβαίωση των στόχων της.

Στον αντίποδα, η εικόνα είναι πιο μικτή στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Renault υποχωρεί παρά την επιστροφή στην κερδοφορία, ενώ η BMW κινείται σταθεροποιητικά μετά τη μείωση των κερδών του β' τριμήνου.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ξανάρχισαν σήμερα τους βομβαρδισμούς τους στο Ιράν, σε αντίποινα για επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή, με ιρανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε δυο επαρχίες στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι βομβαρδισμοί, που άρχισαν στις 03:00 (ώρα Ελλάδας), αποτελούσαν «ισχυρή ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή», τόνισε η CENTCOM νωρίτερα.

Ασία

Στα ασιατικά χρηματιστήρια, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε πτώση 1,23%, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας έκλεισε με άνοδο 0,71%. Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας διολίσθησε 0,78%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε με απώλειες 1,10%.