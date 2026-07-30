Η Ρωσία επιτέθηκε με 70 πυραύλους και 280 drones σε ουκρανικές πόλεις, τουλάχιστον 8 νεκροί

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Κίεβο και δύο άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ έξι άνθρωποι – εκ των οποίων δύο παιδιά-- έχασαν τη ζωή τους στις επαρχίες Ντνιπροπετρόφσκ και Πολτάβα.

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν ως την πόλη Λβιβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να ασφαλίσει τον εναέριο χώρο της.

Οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν στις περισσότερες επαρχίες της Ουκρανίας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερους από 70 πυραύλους και περισσότερα από 280 drones εναντίον της χώρας στη διάρκεια της νύκτας.

Παράλληλα κατήγγειλε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κρίσιμες ελλείψεις στην αντιαεροπορική της άμυνα και κάλεσε για μία ακόμη φορά τους διεθνείς της εταίρους να βοηθήσουν τη χώρα.

Χθες Τετάρτη το βράδυ ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι είναι πιθανό η Ρωσία να εξαπολύσει ευρεία επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των Ουκρανών εξαρτάται από τη βούληση των συμμάχων τους να τους προσφέρουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Είναι σημαντικό οι εταίροι μας να κατανοήσουν πλήρως τι συμβαίνει και ότι η προστασία των ζωών των ανθρώπων εξαρτάται άμεσα από τη βούλησή τους», είχε τονίσει ο Ζελένσκι στο Telegram.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, σε κάποια μη οικιστικά κτίρια ξέσπασε πυρκαγιά.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Κίεβο και δύο άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ έξι άνθρωποι – εκ των οποίων δύο παιδιά-- έχασαν τη ζωή τους στις επαρχίες Ντνιπροπετρόφσκ και Πολτάβα.

Στη γενέτειρα του Ζελένσκι, την Κρίβι Ριχ, δύο κορίτσια ηλικίας 5 και 12 ετών είναι μεταξύ των έξι ανθρώπων που σκοτώθηκαν, με τον επικεφαλής του συμβουλίου άμυνας της πόλης, τον Ολεξάντρ Βιλκούλ, να καταγγέλλει ότι η Ρωσία εξαπέλυσε άμεσο πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M.

«Μια σκοτεινή νύκτα», έγραψε ο Βιλκούλ στο Telegram. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την περιφέρεια Βορονέζ της Ρωσίας έπληξε το σπίτι πολυμελούς οικογένειας και προειδοποίησε ότι ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί καθώς τα σωστικά συνεργεία ελέγχουν ακόμη για τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Στη Λβιβ, μια πόλη κοντά στην Πολωνία, οι διασώστες προσπαθούν να απομακρύνουν τα ερείπια προκειμένου να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί αφού ρωσικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές σε δύο κτίρια κατοικιών. Μέχρι στιγμής οι τοπικοί αξιωματούχοι έχουν κάνει λόγο για 26 τραυματίες.

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ουκρανία, σε περιοχές από το Κίεβο ως τη Λβιβ και την Ντνιπροπετρόφσκ, όπως και τρία φορτηγά πλοία.

Η Πολωνία, μια χώρα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, σήκωσε μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της από τα ρωσικά πλήγματα, επεσήμαναν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις στο Χ.

Η πολωνική αστυνομία στην περιοχή του Λούμπλιν, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, επεσήμανε στο X ότι ενημερώθηκε για έναν δυνατό κρότο που ακούστηκε στην κομητεία Μπιλγκόραϊ και εντόπισε έναν κρατήρα και διάσπαρτα συντρίμμια από ένα άγνωστο αντικείμενο σε ένα χωράφι.

Επιθέσεις εναντίον του Wildberries

Στο μεταξύ πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη της μεγάλης εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου της Ρωσίας, της Wildberries, στην πόλη Πένζα έπειτα από ουκρανική επίθεση με drone, δήλωσε ο περιφερειάρχης Όλεγκ Μελνιτσένκο στο Telegram.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και περίπου 200 απομακρύνθηκαν από τον χώρο, πρόσθεσε, μία ημέρα αφού η εταιρεία – που έχει γίνει συχνός στόχος ουκρανικών επιθέσεων—εκκένωσε άλλες εγκαταστάσεις της στην κεντρική Ρωσία.

Και σε άλλες εγκαταστάσεις της Wildberries στη Σαραπούλ, στη δημοκρατία της Ουντμουρτίας, ξέσπασε φωτιά, ανακοίνωσε ξεχωριστά η εταιρεία σήμερα.

Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν προκαλέσει ζημιές σε σχεδόν δώδεκα αποθήκες της Wildberries, καταστρέφοντας περίπου το 10% της χωρητικότητας αποθήκευσης και προκαλώντας απώλειες σε δεκάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, αναφέρουν η εταιρεία και οι τοπικές αρχές.

Παράλληλα οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία επεσήμαναν ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε επιχείρηση που βρίσκεται στο χωριό Βόλνα μετά την πτώση συντριμμιών από ουκρανικό drone, χωρίς να διευκρινίζουν για ποια εταιρεία πρόκειται.

Στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία κατέρριψε συνολικά 258 drones στη διάρκεια της νύκτας. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και οι περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ