ΔΥΠΑ: 60.690 ωφελούμενοι απασχόλησης και 191.099 ωφελούμενοι κατάρτισης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής

Στο επίκεντρο η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αναβάθμιση δεξιοτήτων, η στήριξη ευάλωτων ομάδων και η σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης με την παραγωγή.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) παρουσίασε την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το έργο και τα επόμενα βήματά της στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης εργασίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής, με τη συμμετοχή της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ, Γιάννας Χορμόβα, των Υποδιοικητών Βασίλη Γεωργιάδη, Στέφανου Πολυμενόπουλου και Τόνιας Αράχωβα, επιτελικών στελεχών της Υπηρεσίας, καθώς και εκπροσώπων Επιμελητηρίων, παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων των περιοχών αυτών.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης παρουσιάζει το αποτύπωμα των δράσεων της στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, με παρεμβάσεις που συνδέουν την απασχόληση, την κατάρτιση, την επαγγελματική εκπαίδευση και την τοπική αγορά εργασίας.

Από την 1η Αυγούστου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2026, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής 51 προγράμματα απασχόλησης, μέσα από τα οποία έχουν ωφεληθεί συνολικά 60.690 πολίτες. Από αυτούς, 22.002 εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, 16.610 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 15.488 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης και 6.590 υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων νέας επιχειρηματικότητας.

Η κοινωνική στόχευση των παρεμβάσεων είναι ιδιαίτερα ισχυρή: το 63% των ωφελουμένων απασχόλησης είναι γυναίκες, το 36% είναι νέοι έως 29 ετών, το 29% είναι πολίτες 55 ετών και άνω, ενώ το 42% είναι μακροχρόνια άνεργοι. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η ΔΥΠΑ κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους σε ομάδες που χρειάζονται ουσιαστική στήριξη για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής οι ωφελούμενοι κατάρτισης ανέρχονται σε 191.099, εκ των οποίων 59.506 άνεργοι και 131.593 εργαζόμενοι. Οι γυναίκες ανέρχονται σε 121.051, ποσοστό 63% του συνόλου.

Η κατάρτιση επικεντρώνεται στις δεξιότητες που ζητά σήμερα η οικονομία: 115.760 ωφελούμενοι καταρτίστηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, 55.907 σε πράσινες δεξιότητες και 11.498 σε οικονομικό εγγραμματισμό. Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΥΠΑ στηρίζει την προσαρμογή ανέργων και εργαζομένων στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας και ενισχύει την απασχολησιμότητά τους.

Σημαντικό είναι και το αποτύπωμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ στην περιοχή έχουν φοιτήσει 14.345 μαθητές, ενώ οι απόφοιτοι ανέρχονται σε 3.224. Αντίστοιχα, στις ΣΑΕΚ έχουν φοιτήσει 6.474 σπουδαστές, με 812 αποφοίτους. Συνολικά, 20.819 μαθητές και σπουδαστές έχουν ενταχθεί στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ στην Αττική.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι στοχευμένες δράσεις του ΚΔΒΜ Ρέντη, με παρεμβάσεις για ανέργους 45+ στην Ελευσίνα και το Θριάσιο, για εργαζόμενους και πρώην εργαζόμενους σε κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους, όπως τα ναυπηγεία και η ΛΑΡΚΟ, καθώς και για ευάλωτες ομάδες, κρατούμενους, αποφυλακισμένους και κοινωνικά αποκλεισμένους πολίτες, σε συνεργασία με φορείς όπως η UNICEF, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Η Αττική είναι η μεγαλύτερη και πιο σύνθετη αγορά εργασίας της χώρας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΔΥΠΑ παρεμβαίνει με σχέδιο, στοχευμένα προγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στηρίζουμε την απασχόληση, ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα, επενδύουμε σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, στους νέους, στους ανέργους άνω των 55 ετών και στους μακροχρόνια ανέργους. Συνεχίζουμε με ακόμη στενότερη σύνδεση των πολιτικών απασχόλησης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και με την παραγωγική δυναμική κάθε περιοχής».

Τα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής επικεντρώνονται:

σε πιο στοχευμένα τοπικά προγράμματα, ανά ανάγκη αγοράς εργασίας, στην ισχυρότερη σύζευξη επιχειρήσεων και ανέργων, στην περαιτέρω ενίσχυση ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, στην έμφαση σε γυναίκες, νέους, 55+ και μακροχρόνια ανέργους, στη στενότερη διασύνδεση ΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ με την παραγωγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, ο μέσος μηνιαίος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής μειώθηκε κατά 24,9% από το 2019 έως το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνέχισης και ενίσχυσης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με τοπική στόχευση.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να επενδύει σε πολιτικές που δημιουργούν ευκαιρίες εργασίας, αναβαθμίζουν δεξιότητες, στηρίζουν τις επιχειρήσεις και ενισχύουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση.