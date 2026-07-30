Μιχαηλίδου: Κλείνει 31 Ιουλίου η πλατφόρμα για το «Ανακαινίζω» - Όλες οι παρεμβάσεις για το στεγαστικό

Στα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με αιχμή την ανακαίνιση ιδιωτικών και κλειστών ακινήτων, τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και την ενίσχυση της μετεγκατάστασης σε περιφέρειες της χώρας, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Η υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», στις κοινωνικές κατοικίες που θα δημιουργηθούν σε δημόσια ακίνητα, αλλά και στις αλλαγές στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και να στηριχθούν τόσο ευάλωτα όσο και μεσαία νοικοκυριά.

Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες κλείνει στις 31 Ιουλίου, ενώ για τα κλειστά ακίνητα παραμένει ανοικτή έως τις 31 Αυγούστου. Όπως δήλωσε η κα Μιχαηλίδου, έχουν ήδη εκδοθεί 77.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, εκ των οποίων περίπου 70.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και 7.000 κλειστά σπίτια.

Το πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ, με το κράτος να καλύπτει από 75% έως και 95% του κόστους ανακαίνισης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού. Υψηλότερη επιδότηση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, για πολύτεκνες οικογένειες και νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία. Η υπουργός εξήγησε ότι διευρύνθηκαν και τα κριτήρια ιδιοκτησίας, καθώς πλέον μπορούν να ενταχθούν και περιπτώσεις όπου κάποιος έχει μικρότερο ποσοστό συνιδιοκτησίας. «Μπορεί μια οικογένεια να έχει ένα ακίνητο που έχει περάσει σε πέντε εγγόνια και ένας από αυτούς να θέλει να το ανακαινίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα

Παράλληλα, η κα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι προχωρά η δημιουργία των πρώτων 2.000 κοινωνικών κατοικιών σε δημόσια γη, μέσω συνεργασίας με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Όπως διευκρίνισε, οι κατοικίες αυτές δεν αφορούν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε προσιτή στέγη.

Τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν τόσο το εισόδημα όσο και στοιχεία κοινωνικής ευαλωτότητας, όπως η ύπαρξη πολυμελούς οικογένειας, μονογονεϊκής οικογένειας ή νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να μένουν σε κατοικίες που θα ανήκουν στο Δημόσιο, με χαμηλό ενοίκιο.

Επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης

Στο ίδιο πλαίσιο, η υπουργός ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης, που αρχικά εφαρμόστηκε στον Έβρο, σε τουλάχιστον οκτώ ακόμη περιοχές, μεταξύ των οποίων η Δράμα, η Καστοριά, η Πέλλα, η Φλώρινα, το Κιλκίς και οι Σέρρες.

Η οικονομική ενίσχυση αυξάνεται στα 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα από το μέγεθος της περιοχής εγκατάστασης. Παράλληλα, καταργείται η προϋπόθεση να έχει ήδη εξασφαλιστεί θέση εργασίας πριν από την ένταξη στο πρόγραμμα. «Το βασικό είναι να δείξει κάποιος ότι έχει μετεγκατασταθεί στην περιοχή», ανέφερε η κα Μιχαηλίδου, σημειώνοντας ότι το προηγούμενο πλαίσιο είχε οδηγήσει σε αρκετές απορρίψεις αιτήσεων, καθώς υπήρχαν περιπτώσεις ανθρώπων που ήδη κατοικούσαν στις συγκεκριμένες περιοχές.

«Νταντάδες της γειτονιάς»: 2.000 συμφωνητικά μέσα σε δυόμισι μήνες

Κλείνοντας, η υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», σημειώνοντας ότι έχουν ήδη υπογραφεί 2.000 συμφωνητικά μέσα σε δυόμισι μήνες, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν περίπου 4.000 μητέρες και περισσότερες από 2.300 νταντάδες.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στις 5 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά οι πολύτεκνες οικογένειες απαλλάσσονται πλήρως από εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση voucher. Συνολικά, όπως ανέφερε, τουλάχιστον 170.000 παιδιά θα στηριχθούν μέσω των προγραμμάτων του υπουργείου Οικογένειας, είτε για ιδιωτικούς είτε για δημοτικούς και δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς