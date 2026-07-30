Societe Generale: Ρεκόρ στα καθαρά κέρδη με αύξηση 23% - Στα 1,79 δισ. ευρώ

Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ένα έκτακτο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο ξεκινά στις 3 Αυγούστου, καθώς και την καταβολή προσωρινού μερίσματος σε μετρητά ύψους 0,75 ευρώ ανά μετοχή

Υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τόσο τα κέρδη όσο και τα έσοδα της Societe Generale στο προηγούμενο τρίμηνο, με την γαλλική τράπεζα να αναθεωρεί ανοδικά το guidance για την κερδοφορία της μέσα στο 2026, καθώς η ανάκαμψη του τομέα της λιανικής τραπεζικής και ο αυστηρός έλεγχος των δαπανών αντιστάθμισαν τη συρρίκνωση των εσόδων στον κλάδο του trading για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας (βάσει χρηματιστηριακής αξίας) ανακοίνωσε καθαρά κέρδη της τάξης των 1,79 δισ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, επίδοση που συνιστά ιστορικό ρεκόρ. Τα καθαρά κέρδη ήταν αυξημένα κατά 23% σε ετήσια βάση, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μία επίδοση στα 1,57 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα της τράπεζας ανήλθαν στα 7,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,5%,

Η Societe Generale αναμένει πλέον απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 11% για το σύνολο του έτους, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο στόχο που έκανε λόγο για επίπεδα άνω του 10%.

Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ένα έκτακτο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο ξεκινά στις 3 Αυγούστου, καθώς και την καταβολή προσωρινού μερίσματος σε μετρητά ύψους 0,75 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 23% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Societe Generale, η οποία θα παρουσιάσει την επόμενη ενημέρωση για τη στρατηγική της τον Σεπτέμβριο, αύξησε επίσης τον στόχο της για τη μείωση του κόστους, καθώς ο δείκτης κόστους προς έσοδα της τράπεζας διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τον ετήσιο στόχο του 60%.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, η μετοχή της τράπεζας ενισχύεται κατά 1,2% στις συναλλαγές της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο του Παρισιού.