«Εργαζόμενοι σε φέρετρα και… πελάτες σε ξαπλώστρες»: Πώς οι εργοδότες παρακάμπτουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Απίστευτες πρακτικές που χρησιμοποιούν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας αποκάλυψε αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΕΡΤnews.

Απίστευτες πρακτικές που χρησιμοποιούν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας αποκάλυψε αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΕΡΤnews. Από εικονικούς «υπεύθυνους» και εργαζόμενους που μετατρέπονται σε πελάτες, μέχρι κρυψώνες σε φέρετρα και ψυγεία, οι επιθεωρητές καταγράφουν μια σειρά από ευφάνταστες αλλά παράνομες μεθοδεύσεις των εργοδοτών, με στόχο την αποφυγή προστίμων και την καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν ενταθεί ενόψει της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, όπου καταγράφεται αυξημένη απασχόληση. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελεγκτών, αρκετοί εργοδότες καταφεύγουν σε πρακτικές που στόχο έχουν να αποκρύψουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και να αποφύγουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, με τη συνηθέστερη πρακτική να «βαφτίζουν» εργαζόμενους ως υπεύθυνους. Μία από τις συνηθέστερες πρακτικές αφορά τον χαρακτηρισμό εργαζομένων ως «υπευθύνων», ώστε να εξαιρούνται στην πράξη από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

«Βαφτίζουν» τους υπαλλήλους ως υπεύθυνους τμημάτων

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε σούπερ μάρκετ, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι κάποιου τμήματος – από τα αλλαντικά και τα ταμεία μέχρι τους διαδρόμους και τα χαρτικά – παρότι στην πραγματικότητα εκτελούσαν κανονικά καθήκοντα υπαλλήλων.

Εργαζόμενοι… πελάτες όταν εμφανίζονται οι ελεγκτές

Στα beach bars και σε επιχειρήσεις εστίασης έχει καταγραφεί ακόμη μία μέθοδος για να αποφευχθεί η χρήση της ψηφιακής κάρτας. Όταν φτάνουν οι επιθεωρητές, οι εργαζόμενοι αφήνουν τους δίσκους, κάθονται στις ξαπλώστρες ή βουτούν στη θάλασσα, εμφανιζόμενοι ως πελάτες. Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος που εξυπηρετούσε πελάτες εμφανίστηκε ξαφνικά ως… λουόμενος, ενώ ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ανέλαβε προσωρινά το σέρβις.

«Πήγα νωρίτερα για καφέ»

Συχνό είναι επίσης το φαινόμενο εργαζόμενοι να προσέρχονται μία ή και μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη της βάρδιας τους, χωρίς να καταγράφεται χρόνος εργασίας. Όπως αναφέρθηκε, σε περίπτωση ελέγχου καλούνται να υποστηρίξουν ότι βρίσκονται στον χώρο μόνο για να πιουν καφέ ή να προετοιμαστούν πριν αναλάβουν καθήκοντα. Ωστόσο, οι επιθεωρητές δεν αποδέχονται τέτοιους ισχυρισμούς όταν διαπιστώνεται ότι παρέχεται κανονική εργασία.

Εργοδότης ζήτησε από εργαζομένους να κρυφτούν μέσα σε φέρετρα

Ανάμεσα στα πιο ακραία περιστατικά που κατέγραψε η Επιθεώρηση Εργασίας είναι εκείνο βιοτεχνίας ξυλείας, όπου εργοδότης φέρεται να ζήτησε από εργαζομένους να κρυφτούν μέσα σε φέρετρα κατά τη διάρκεια ελέγχου. Αντίστοιχα, σε βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων, εργαζόμενοι εντοπίστηκαν κρυμμένοι μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους, σε μια προσπάθεια να μην καταγραφούν από τους επιθεωρητές. Σε κατάστημα ένδυσης, τέλος, εργαζόμενοι είχαν κρυφτεί μέσα στα δοκιμαστήρια, ενώ η ιδιοκτήτρια υποστήριζε ότι λειτουργούσε μόνη της την επιχείρηση.