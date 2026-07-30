Η Stellantis επέστρεψε στην κερδοφορία στο β' τρίμηνο αλλά η μετοχή «βουτάει» 5%

Επιστροφή στα κέρδη για την Stellantis στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, με μοχλό την αυξημένη ζήτηση στη Βόρεια Αμερική.

Επιστροφή στα κέρδη για την Stellantis στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, με μοχλό την αυξημένη ζήτηση στη Βόρεια Αμερική, ενώ τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του σχεδίου αναδιάρθρωσης που τρέχει η διοίκηση της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά.

Πιο αναλυτικά, ο πολυεθνικός όμιλος, στον οποίο ανήκουν γνωστές μάρκες όπως οι Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler και Peugeot, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 293 εκατ. ευρώ (335,3 εκατομμυρίων δολαρίων) για το δεύτερο τρίμηνο, έναντι ζημιών 1,87 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Αναλυτές επισήμαναν ότι, αν και το εν λόγω μέγεθος αντικατοπτρίζει τη βελτιωμένη λειτουργική επίδοση, το περιθώριο προσαρμοσμένων λειτουργικών κερδών του κολοσσού της αυτοκινητοβιομηχανίας παραμένει σε «πολύ χαμηλό» επίπεδο, στο 1,8%.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη υπερτριπλασιάστηκαν το δεύτερο τρίμηνο (περίοδος Απριλίου-Ιουνίου), φτάνοντας τα 773 εκατ. ευρώ από 213 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, το μέγεθος αυτό υπολείπονταν της μέσης εκτίμησης των αναλυτών (σύμφωνα με το Reuters), η οποία ανερχόταν στα 914 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, παρά την επιστροφή στην κερδοφορία, η μετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας υποχωρεί σχεδόν 5% στις συναλλαγές της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο, έχοντας εκκινήσει τις συναλλαγές από το -8%, ενώ αντίστοιχες απώλειες κατά τις προσυνεδριακές συναλλαγές σημειώνει και η μετοχή της εταιρείας που είναι εισηγμένη στην Wall Street.

«Το δεύτερο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από συνεχιζόμενη πρόοδο, με κινητήρια δύναμη τη Βόρεια Αμερική και τη συμβολή όλων των υπόλοιπων περιοχών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος Filosa.

«Με την υλοποίηση της στρατηγικής μας FaSTLAne 2030 να προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς και τις συναρπαστικές νέες κυκλοφορίες προϊόντων της φετινής χρονιάς να εξελίσσονται βάσει χρονοδιαγράμματος, παραμένουμε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τους οικονομικούς στόχους που έχουμε θέσει για το 2026», πρόσθεσε.

Η Stellantis ανακοίνωσε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 1 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου, ξεπερνώντας με άνεση την πρόβλεψη της Citi για 600 εκατ. ευρώ.