Rolls-Royce: Άλμα 4% μετά την ισχυρή επίδοση του α' εξαμήνου και την ώθηση από AI data και άμυνα

Η Rolls-Royce αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα κέρδη και τις ταμειακές ροές ολόκληρου του έτους, με τη μετοχή της να ενισχύεται έως και 6%.

Η Rolls-Royce αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα κέρδη και τις ταμειακές ροές ολόκληρου του έτους, μετά τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, καθώς ο βρετανικός μηχανολογικός όμιλος επωφελείται από την ισχυρή ζήτηση στους τομείς της πολιτικής αεροδιαστημικής, της άμυνας και των ενεργειακών συστημάτων.

Η εταιρεία του FTSE 100 κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 2,5 δισ. λιρών για τους πρώτους έξι μήνες του έτους, αυξημένα κατά 46% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν πάνω από 24% στα 11,3 δισ. λίρες.

Παράλληλα, η Rolls-Royce ανακοίνωσε ότι αναμένει πλέον λειτουργικά κέρδη μεταξύ 4,7 και 4,9 δισ. λιρών για το σύνολο του έτους, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 4 έως 4,2 δισ. λίρες. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμώνται μεταξύ 3,8 και 4 δισ. λιρών.

Οι μετοχές της εταιρείας ενισχύθηκαν έως και 6%, ενώ στην τελευταία διαπραγμάτευση κατέγραψαν άνοδο 3,6%. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Rolls-Royce επωφελείται από δύο από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τάσεις που διαμορφώνουν τις παγκόσμιες αγορές: την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την ταχεία επέκταση των data centers που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Helen McCabe, ανέφερε ότι οι παραγγελίες στον τομέα ισχύος για data centers αυξήθηκαν πάνω από 50% το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς οι εταιρείες αναζητούν λύσεις εφεδρικής και επιτόπιας παροχής ενέργειας λόγω των περιορισμών στα δίκτυα.

Παράλληλα, η Rolls-Royce επισημαίνει τις αυξανόμενες ευκαιρίες από την αύξηση των αμυντικών δαπανών, επικαλούμενη τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του βρετανικού σχεδίου αμυντικών επενδύσεων και την προσπάθεια του ΝΑΤΟ για μεγαλύτερες στρατιωτικές επενδύσεις.