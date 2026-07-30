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Αβραμόπουλος: Ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας του

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Αβραμόπουλος: Ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας του
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Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν παρέστη στη συνεδρίαση, αλλά κατέθεσε υπόμνημα.

H Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε, ομόφωνα, στην Ολομέλεια, την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σε βάρος του για την υπόθεση Qatargate.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν παρέστη στη συνεδρίαση, αλλά κατέθεσε υπόμνημα, μέσω του οποίου ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

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Δημήτρης Αβραμόπουλος
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