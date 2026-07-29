Γουόρς: H Fed «δεν θα διστάσει» να αναλάβει δράση για τον πληθωρισμό

Αν και η Fed επέλεξε για άλλη μια φορά να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη φορά, ο Κέβιν Γουόρς δεσμεύτηκε ότι η κεντρική τράπεζα θα λάβει μέτρα εάν χρειαστεί για τον πληθωρισμό, στην δεύτερή του συνέντευξη τύπου ως διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Αν και η Fed επέλεξε για άλλη μια φορά να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη φορά, ο Κέβιν Γουόρς δεσμεύτηκε ότι η κεντρική τράπεζα θα λάβει μέτρα εάν χρειαστεί για τον πληθωρισμό, στην δεύτερή του συνέντευξη τύπου ως διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Σημείωσε επίσης, ωστόσο, ότι η Fed υπό την εποπτεία του δεν ασχολείται με τις προβλέψεις και δεν θα δώσει περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την κατεύθυνση των επιτοκίων.

«Κατανοώ την επιθυμία για κυλιόμενες προβλέψεις και σχόλια από αυτήν την επιτροπή, αλλά από την πλευρά μας, πρέπει να παρακολουθούμε την αντίδραση της αγοράς στις εξελίξεις άμεσα και χωρίς φιλτράρισμα», είπε. «Θέλω να τονίσω, φυσικά, ότι οι αποφάσεις αυτής της επιτροπής έχουν μεγάλη σημασία και, όπου είναι απαραίτητο και σκόπιμο, δεν θα διστάσουμε να ενεργήσουμε».

Μιλώντας για τον πληθωρισμό, επανέλαβε «ότι δεν υπάρχει χαλαρός στόχος για τον πληθωρισμό, δεν υπάρχει χαλαρός έμμεσος στόχος, ούτε υπό την εποπτεία αυτής της επιτροπής», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «θα επιτύχουμε σταθερότητα τιμών».

«Έχουμε ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο και καταλαβαίνουμε ότι τα πέντε και πλέον χρόνια πληθωρισμού πάνω από τον στόχο δεν μπορούν να θεραπευτούν σε εννέα εβδομάδες ή από έναν μόνο μήνα μέτριων μειώσεων τιμών», επισήμανε.

«Αυτή η Fed δεν θα κλονιστεί. Η αξιοπιστία μας βασίζεται στην εκτέλεση των καθηκόντων μας και στην εκπλήρωση των ευθυνών μας». Επισημαίνεται πως η Fed ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι «ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος σε σχέση με τον στόχο της Επιτροπής για 2%».

«Ζήτησα μια καλή οικογενειακή διαμάχη και την είχα»

Η απόφαση υπέρ της διατήρησης πάρθηκε με ψήφους 9-3, ενώ τρία μέλη του δ.σ. (η Beth Hammack της Fed Κλίβελαντ, ο Neel Kashkari της Fed Μινεάπολη και η Lorie Logan της Fed Ντάλας) μειοψήφησαν, καθώς επιθυμούσαν μία αύξηση κατά 0,25%, με τον Γουόρς να δηλώνει χαρακτηριστικά:

«Ζήτησα μια καλή οικογενειακή διαμάχη και την είχα. Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησής μας αφορούσε τα μεγάλα ερωτήματα που έχουν σημασία για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Δεν κρυφτήκαμε από αυτούς. Δεν τους φοβηθήκαμε. Υπήρξε πολύ περισσότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των συναδέλφων μου. Ήταν μια πραγματική οικογενειακή διαμάχη» τόνισε.

Ο πρόεδρος της Fed, σε πέντε δημόσιες εμφανίσεις του, έχει χρησιμοποιήσει τη φράση «οικογενειακή διαμάχη» 13 φορές και τη χρησιμοποίησε ξανά για να αναγνωρίσει τις τρεις διαφωνίες σχετικά με την απόφαση της κεντρικής τράπεζας.

Χαρακτήρισε εντυπωσιακή την ανθεκτικότητα που δείχνει η αμερικανική οικονομία παρά τα γεωπολιτικά σοκ, ενώ αναγνώρισε ότι οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου έχουν αυξηθεί από την τελευταία συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας, παρά την απόφαση να διατηρηθούν σταθερά τα επιτόκια σήμερα. Αυτό είναι ένα γεγονός που χαιρετίζει.

«Η προσοχή της αγοράς επικεντρώνεται στα πραγματικά δεδομένα και στις πραγματικές οικονομικές εξελίξεις. Οι τιμές αντέδρασαν σε πραγματικό χρόνο στις εισερχόμενες πληροφορίες», τόνισε.

«Οι συμμετέχοντες στην αγορά μαθαίνουν να παίζουν την μπάλα, όχι ο διαιτητής, και οι τιμές της αγοράς θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στην κατεύθυνση και το μέγεθος που θεωρούν κατάλληλο». Ο Γουόρς πρόσθεσε ότι η τάση είναι προς το καλύτερο, λέγοντας ότι η Fed δεν χρειάζεται πάντα να είναι το επίκεντρο της προσοχής.