EnEarth: Ανεξάρτητη αποτίμηση για την αποθηκευτική δυναμικότητα του Πρίνου

Ένας από τους ελάχιστους αποθηκευτικούς χώρους διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) σε όλο τον κόσμο με δυναμικότητα που έχει αποτιμηθεί από Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα είναι πλέον ο Πρίνος της Καβάλας

Ένας από τους ελάχιστους αποθηκευτικούς χώρους διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) σε όλο τον κόσμο με δυναμικότητα που έχει αποτιμηθεί από Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα είναι πλέον ο Πρίνος της Καβάλας, όπου η EnEarth αναπτύσσει το Prinos CO2, το πρώτο αδειoδοτημένο έργο αποθήκευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ειδικότερα, ο παγκοσμίου κύρους οίκος Netherland, Sewell & Associates Inc (NSAI) προχώρησε στη σύνταξη Έκθεσης Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα (Competent Persons Report – CPR), με την οποία επιβεβαιώνεται η αποθηκευτική δυναμικότητα (2P) του ταμιευτήρα του Πρίνου στους 51,5 εκατ. τόνους CO₂. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνει ότι ο Πρίνος μπορεί να υποστηρίξει την πλήρη ετήσια αποθηκευτική δυναμικότητα των 2,8 εκατ. τόνων CO₂. για τουλάχιστον 15 χρόνια, ενώ σχετικές αναλύσεις υποδηλώνουν τη δυνατότητα να επεκταθεί η περιόδος λειτουργίας στα 18 με 20 χρόνια.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Επικεφαλής του Τομέα Αποθήκευσης Άνθρακα της EnEarth κ. Νικόλας Ρήγας δήλωσε: «Το Prinos CO2 πετυχαίνει ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, καθώς η NSAI, ένας κορυφαίος Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας, επιβεβαιώνει ότι ο ταμιευτήρας του Πρίνου είναι σε θέση να αποθηκεύσει μόνιμα και με ασφάλεια ποσότητες της τάξης των 2,8 εκατ. τόνων CO₂ επί τουλάχιστον 15 χρόνια. Η εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο βήμα ωρίμανσης του έργου, το οποίο είναι το μόνο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, έχει λάβει άδεια αποθήκευσης αλλά και άδεια εγκατάστασης για τη νέα θαλάσσια εξέδρα Ωμέγα που θα εγκατασταθεί στο συγκρότημα του Πρίνου προς το τέλος του 2026, προκειμένου να εκτελεστούν οι προγραμματισμένες γεωτρήσεις.

Είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα βήματα, δηλαδή την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να προχωρήσουμε στο market test για την κατανομή της έγχυσης και της αποθηκευτικής δυναμικότητας, που θα πιστοποιήσει το μεγάλο ενδιαφέρον για αποθήκευση των εκπομπών CO₂ στον Πρίνο από βιομηχανικές μονάδες που είναι δύσκολο να αποανθρακοποιηθούν. Η μεγάλη αυτή επένδυση που θα υπερβεί το 1 δισεκ. ευρώ προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα ώστε να λειτουργήσει με την πλήρη δυναμικότητα των 2,8 εκατ. τόνων ετησίως από το 2030 και μετά».

Σημειώνεται ότι η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε με βάση τις οδηγίες και τους ορισμούς του Συστήματος Διαχείρισης Πόρων στην Αποθήκευση CO₂ (CO₂ Storage Resources Management System – SRMS) για το 2025 που εκπόνησε το Διεθνές Επιμελητήριο Μηχανικών Πετρελαίου (Society of Petroleum Engineers – SPE). Για την ολοκλήρωσή της χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από τις γεωτρήσεις που έχουν διανοιχθεί στον Πρίνο, γεωλογικοί χάρτες, στοιχεία από σεισμικές έρευνες, πληροφορίες για την παραγωγή υδρογονανθράκων και την έγχυση νερού καθώς και εκτιμήσεις για τα κόστη της επένδυσης και τους τρόπους απόσβεσής της.